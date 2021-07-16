台股基金人氣王 元大投信資產管理規模創新高

台股今 (16) 日雖然大跌再度失守「萬八」，但仍處在歷史高檔區；台股今 (2021) 年以來行情火熱，全民大投資時代來臨，據投信投顧公會統計，元大投信台股基金 (含主動式基金及 ETF) 規模上半年大增超過千億元，成長居冠；且元大投信旗下公募基金規模達到新台幣 7716 億元，創歷史新高水準。

在多檔台股基金定期定額挹注下，元大投信 6 月台股基金規模增加 283.6 億元，累計上半年大增 1021.8 億元；而資產管理規模部分，上半年已經創新高，由於 7 月來股市熱度不減，再加計全權委託契約金額，元大投信推估，目前資產管理規模接近 8000 億元目標，持續改寫歷史紀錄。

元大投信分析，該公司台股產品線完整，滿足投資人短期波段交易及中長期退休規畫目標，是元大投信這兩年來資產管理規模暴增的主因。

被動型 ETF 方面，元大投信是台灣最早發行 ETF 的投信業者，今年已經邁入第 18 年，截至 6 月底，元大投信旗下台股 ETF 來到 3663 億元，今年以來就增加 846 億元，也將旗下整體 ETF 管理規模推升至 6207 億元。

據證交所統計，旗下的「元大台灣 50(0050-TW)」與「元大高股息 (0056-TW)」透過證券商承作定期定額的交易戶數，6 月底分別達 10 萬 3733 戶和 8 萬 4840 戶，為國人 ETF 定期定額扣款前二名，較 5 月份繼續成長，再創新高。

此外，元大投信在台股主動型基金也大有斬獲，訴求中長期退休理財穩健成長的元大台灣高股息優質龍頭基金，在 6 月底規模突破 404 億元，穩居台股基金規模第一名寶座。

台股快速輪動，為幫助投資人達到多元配置，6 月也開始推廣元大「五小福」台股系列基金，據投信投顧公會統計，其中，元大多福基金單月規模成長 26.3%，是台股主動式基金月增率最高，而元大卓越基金、元大高科技基金的受益人數也突破至萬人之上。