格羅方德投資逾40億美元在新加坡建廠 估2023年1月投產

晶圓代工廠格羅方德 (GlobalFoundries) 周二 (22 日) 宣布，為滿足全球對晶片的強勁需求，將斥資逾 40 億美元 (約 54 億新加坡元) 於新加坡設立新廠，預計 2023 年 1 月投產。

格羅方德執行長 Tom Caulfield 透過聲明表示，新加坡新廠將支持汽車、5G 行動網路以及安全設備等快速成長領域的終端市場，目前已和長期客戶簽署協議。

建設中的新廠座落於現有的兀蘭廠區，擁有約 25 萬平方英尺的無塵室，足以為其新加坡業務增加約三分之一的晶圓產能，使年產能達約 150 萬片，預計新廠將於 2023 年 1 月投產，並計劃在 2024 年初達到產能滿載。

目前，新加坡業務約佔格羅方德總收入的三分之一，為全球約 200 家客戶提供服務，新加坡員工約達 4800 名，佔其全球員工總數的三分之一。

Caulfield 進一步表示，為因應全球晶片短缺挑戰，該公司正在加快全球投資，之所以選擇新加坡作為擴張的首要目標，是因為當地工廠存在時間最久且已經產能滿載。

自 2010 年收購特許半導體 (Chartered Semiconductors) 以來，格羅方德在新加坡擁有 5 座晶圓廠，該公司還承諾於當地進行規模 120 億美元的固定資產投資。

除新加坡外，格羅方德在美國、德國均設有代工廠，客戶包含 AMD(AMD-US)、高通 (QCOM-US) 以及博通 (AVGO-US)。