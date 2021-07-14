〈美股盤後〉美中新緊張 通膨警鈴大作 四大指數盡墨

週二 (13 日) 美國通膨警鈴大作，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 創 2008 年來最大漲幅，美債殖利率曲線恢復陡峭，高盛、摩根大通最新財報喜憂參半，尖牙股漲跌互現，美股四大指數小幅收黑。

聯準會 (Fed) 削減購債刺激 (Taper) 消息不斷，美國聖路易 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 在週二稱，Fed 目前處在非常有利的位置，應該可以在不久的將來削減購債規模。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 則預期，Fed 可能會在今年底或 2022 年初啟動 Taper。

美國和中國緊張局勢持續發酵，美國上週五增列 14 家涉新疆侵犯人權的中國實體入貿易黑名單後，週二美國國務院發布更新的《新疆供應鏈商業諮詢報告》，強調企業營運、個人投資若沒「去新疆化」，恐將面臨觸犯美國法律的高風險。

與此同時，外媒引述多位消息人士報導，美國總統拜登將於週內發布警告，美企若在香港營運，風險將會增加，這將是美政府首次發布與香港有關的商業警告。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.85 億例，死亡數突破 401 萬例，美國累計確診超過 3380 萬例，累計死亡數超過 60.6 萬。印度累計確診超過 3075 萬例，巴西累計確診 1896 萬例。

世衛 (WHO) 表示，完全接種疫苗的人仍有機會感染 Delta 病毒，而且大多數人是輕度或無症狀感染。

週二 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 107.39 點，或 0.31%，收 34,888.79 點。

標普 500 指數下跌 15.42 點，或 0.35%，收 4,369.21 點。

那斯達克指數下跌 55.6 點，或 0.38%，收 14,677.7 點。

費城半導體指數下跌 18.2 點，或 0.55%，收 3,300.8 點。

標普 11 大板塊僅資訊科技收紅，房地產、非必需消費品和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.79%；臉書 (FB-US) 跌 0.30%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.11%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.32%。

道瓊成分股以波音領跌。波音 (BA-US) 下跌 4.18%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.72%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.33%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.49%；高盛 (GS-US) 下跌 1.19%；3M (MMM-US) 跌 0.20%。

費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 漲 0.25%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.37%；美光 (MU-US) 下跌 1.40%；AMD (AMD-US) 跌 0.61%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.28%；高通 (QCOM-US) 跌 0.91%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.58%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.10%。

企業新聞

高盛和摩根大通等金融巨頭週二發布最新財報，營收、獲利皆超預期，但貸款需求前景的不確定性引發進一步增長的擔憂。高盛 (GS-US) 下跌 1.19% 至每股 375.98 美元。摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.49% 至每股 155.65 美元。

百事可樂 (PEP-US) 上漲 2.31% 至每股 152.96 美元，刷下歷史新高。百事可樂最新財報表現亮眼，調整後每股純益為 1.72 美元，營收為 192.2 億美元，由於餐廳解封，用餐需求恢復，該公司還上調了財測。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.79% 至每股 145.64 美元。週二蘋果推出 MagSafe 外接電池的配件新品，還傳出將攜手高盛，推出「 Apple Pay Later (先買後付)」服務。

博通 (AVGO-US) 週二收跌 0.36% 至每股 484.01 美元。外媒報導，博通收購商用分析軟體 SAS Institute 無疾而終，談判破裂的主因是後者改變主意，決定不出售給博通。

波音 (BA-US) 下跌 4.23% 至每股 228.20 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 於尚未交付給客戶的 787 夢幻客機發現品質問題，交機時程將進一步延遲。

阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 1.96%。外媒報導指出，根據消息人士透露，阿里巴巴 (9988-HK) 和中國國營企業正在考慮買下紫光股份的部分股權，金額達人民幣 500 億元。

中國國家市場監管總局無條件批准騰訊控股收購搜狗股權，騰訊私有化搜狗形同塵埃落定，交易完成後，搜狗將從紐交所下市。搜狗母公司搜狐 ADR (SOHU-US) 飆漲 27.58% 至每股 23.73 美元。

經濟數據

美國 6 月 NFIB 小企業信心指數報 102.5，預期 100，前值 99.6

美國 6 月 CPI 年增率報 5.4％，預期 4.9%，前值 5.0%

美國 6 月 CPI 月增率報 0.9％，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 4.5％，預期 4.0%，前值 3.8%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.9％，預期 0.4%，前值 0.7%

華爾街分析

美股財報季開跑，花旗、富國等美國大型銀行陸續將公布財報。Refinitiv 數據顯示，分析師預計標普 500 指數成份股企業獲利年增 65.4%，高於本季預測的 54%。

Cornerstone Wealth 投資長 Cliff Hodge 提到，6 月 CPI 數據令市場緊張不安。展望未來，預計這些通膨數據將開始降溫。2020 年 6 月核心 CPI 數據是疫情封鎖期間絕對低點，二手車價格和去年同期相比飆升了 45%，這在未來幾個月不太可能持續下去。

ASYMmetric ETFs 執行長 Darren Schuringa 稱，Delta 變種病毒帶來一些斷斷續續的疫情，但全球經濟正在重啟是真實的，這應該會導致未來通膨，而在經濟復甦的早期階段，價值股往往表現得更好。

聯準會主席鮑爾週三、週四將出席國會作證，市場將關注鮑爾是否維持鴿派以及預測今後經濟政策的線索。Pantheon Macroeconomics 預期，鮑爾可能會在明天證詞中帶來出人意料的言論，但他不會大幅改變立場，耐心仍將是其口號。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

