Delta病毒擴散 美國確診人數三周翻一倍 高盛：料不影響消費動能

最新統計顯示，美國過去七天平均每日新增確診超過 2.3 萬例，不到三周翻倍成長，幾個月以來的下滑走勢翻轉，反映 Delta 變種病毒擴散、美國疫苗接種速度減緩，以及 7 月 4 日獨立紀念日連假群聚的影響。不過高盛分析師表示，疫情反彈預料對美國消費支出的影響甚微。

傳染力更強的 Delta 病毒已成美國主要病毒株，約翰霍普金斯大學統計顯示，美國截至周一的七日內平均每日約 23,600 人確診，是截至 6 月 23 日約 11,300 人的兩倍。

此外，過去 18 天以來，有 17 天的七日平均確診數據都超過 14 天平均數據，顯示全國病例數正在攀升。

全美住院率也開始升高，美國疾病管制預防中心 (CDC) 的數據顯示，過去七日平均每日約 13,200 人住院，近期低點為 6 月底的 12,000 人。死亡個案 (屬於落後指標) 仍低，過去七天平均每日 255 例，反映 65 歲以上脆弱民眾的高疫苗接種率，發揮抑制的效果。

美國目前確診數已經從今年 1 月中旬最嚴峻的每日約 24 萬例大幅下降，但根據 CDC，最近的新增確診和死亡個案，幾乎都發生在尚未接種疫苗的族群身上，凸顯拜登政府大規模疫苗接種計畫遭遇的瓶頸。

CDC 數據顯示，目前全美約 58.8% 成人、相當於超過 1.52 億已經打完兩劑疫苗，但過去七天的每日疫苗配發數量，則從 4 月中旬的超過 300 萬劑下降到 7 月初的 42 萬劑。

高盛：不影響消費動能

雖然 Delta 病毒正導致美國確診病例反彈，但高盛分析師 Laura Nicolae 表示，在一些近期確診病例攀升的地區，幾乎沒有跡象顯示餐廳預訂和消費支出下降。不只美國，英國地區最近確診也增加，但 Nicolae 援引數據指出，英國景氣目前並未受到太大影響。

Nicolae 說：「如果新增病例和死亡人數更進一步增加，經濟活動可能大幅降溫。但目前為止，消費者活動似乎沒有太敏感的反應，顯示 Delta 病毒在美國引發的經濟效應將是溫和的。」

她認為，美國疫苗接種率高，尤其高齡長者大多打完疫苗，代表經濟封鎖和防疫限制不太可能再次實施。可能的衝擊將來自人們自發性的舉動，例如保持社交距離，或是因為染疫顧慮而繼續暫緩找工作。

專家：打疫苗是和變種病毒的賽跑

擔憂疫情反撲，洛杉磯郡和聖路易等地規定，已經打完兩劑疫苗的民眾在公共場所繼續佩戴口罩，針對 65 歲以上或有慢性疾病的民眾，當局也建議盡可能避免大型室內聚會。

白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 表示，在確診病例數高、疫苗施打率仍低的地區，地方公衛官員有權決定是否強制規定民眾室內戴口罩。

威斯康辛大學麥迪遜分校學者 Ajay Sethi 說：「疫苗接種計畫已經變成和變種病毒的賽跑。Delta 病毒是目前傳染力最強的病毒株，但美國還有一些區域的民眾尚未完整接種疫苗，並且錯誤地以為疫情已經結束。」