滴滴風暴發酵 70家陸企赴美掛牌生變

滴滴出行 (DIDI-US) 爆發出嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，不但引發網科企業下架 App 潮外，連帶赴美上市的陸企也遭到更嚴格的行政審查。外媒報導指出，中國打撃中國企業在海外上市，預計約有 70 家位於香港或中國的公司受到影響，這些公司原定將在美國上市。

《彭博社》引述數據指出，即便中美關係去年處於低潮，但投資銀行去年仍透過協助中資企業在海外進行 IPO，賺取 15 億美元的費用，創下歷史新高。根據彭博估算，自阿里巴巴 (9988-HK)2014 年在美國上市至今，離岸 IPO 業務一直利潤豐厚，合計帶來 64 億美元的收入。

不過自去年起，美國緊縮對中概股會計審查要求，前任美國總統川普在 12 月簽署「外國公司問責法」，要求中國企業必須遵守美國的審計標準，否則無法在美國掛牌上市。

而在時隔半年後，中國緊縮陸資企業赴境外上市的規定，有分析認為，中美兩地資本市場已開始有脫鈎的預兆。

(圖片: AFP)

彭博報導引述海通國際股權資本市場董事總經理何志平表示，經過滴滴出行事件後，一些在敏感產業經營的陸資企業可能會選擇在香港上市。

滴滴出行上市次一日被中國國家網信辦進行安全審查後，曾有報導指出，中國醫療科技數據公司零氪科技、運動科技平台 Keep、音頻分享平台喜馬拉雅 FM 等許多中國企業計劃擱置其上市計劃。而最受矚目的字節跳動更是直接表態沒有上市的打算。



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