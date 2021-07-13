【Wen姐筆記】外資回頭 內資不同調!萬8再射門 別只玩打卡

台股周一多方又展開反攻，這回電子終於醒了，外資回頭，但內資不同調，開高後震盪，但加權指數收復 17800 點，以 17814.33 點作收，成交值則略增至 5588 億元。今日有美股三大指數創高掠陣，多方有絕佳的機會再次射門 18000 點，不過別只玩打卡! 突破 17945 點進入射門區，這也是多方是否能持續得分的關鍵位置。關鍵點位為 17855、17919 與 18026 點。

多空昨日的 17800 點攻防戰，兩端哨站為為 17777 與 17823 點，如欲持續北上闖關，不宜再失守。多方挑戰 18000 點，最重要的門票為 17855 點。如能收復 17900 城池，兩端哨站為 17888 與 17919 點， 將可再進入 17945 點為 18000 點射門區，18000 點兩端哨站為 17977 與 18026 點。如多方氣勢強勁，還有機會再往 18055 點與 18100 點續航，18100 點兩端哨站為 18088 與 18113 點。

但如 17777 點再度棄守，對短多較為不利，短線控盤權恐將再度落入空方手中，恐回測 17747 與 17700 點關卡，17700 點兩端哨站為 17683 與 17717 點，如再棄守，仍得提防進入月線保衛戰!

目前台股大盤高檔連收 5 黑 K，幸好均有下影線，多方要闖關 18000 點，僅靠傳產恐難得分，還是得動用電子大軍，而這回資金回流電子，金融也開始助攻，多方攻 18000 點的類股結構調整，其實比前次有利。不過每次進攻重要整數關卡，必然有大咖會因目標已達，短線先行拔檔，因此需留意領軍攻堅的權值股、強勢股，今天別演出虎頭蛇尾! 尤其是早盤已經爆量的個股，就如過河卒子，沒有回頭路，否則高檔被大量出貨，輕則震盪整理時間延長，重則萬 8 套房要住很久!

(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)