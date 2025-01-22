總預算刪至2.9兆仍比去年多 林伯豐：政府運作不成問題 籲接受民意

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-22 14:16

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2025 年中央政府總預算昨 (21) 日三讀通過，刪減幅度逾 6%，總歲出降至 2.92 兆元。對此，三三會理事長林伯豐今 (22) 日表示，刪減預算之後總歲出仍有 2.9 兆元，還是比去年的 2.725 兆元多，認為對政府的運作不會成問題。

2025 年中央政府總預算三讀通過，原先歲出編列約 3.13 兆元，最後通過減列 2075.74 億元，刪減幅度達 6%，總歲出降至 2.92 兆元。

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對此林伯豐提出 3 點看法，首先他認為，刪減預算之後總預算仍有 2.9 兆元，還是比去年的 2.7 兆元多，對政府的運作不會成問題；第二，過去對於不當的花費，如超思蛋、疫苗等，應徹底檢討，同時接受立法院的監督；第三，呼籲行政院與總統府能夠接受民意，為了台灣的前途，好好與立法院溝通、商量，不應用對立的方式處理國政。

另外，台電千億補貼及預算也遭砍，林伯豐則說「台電就算補貼 2000 億元，還是會虧損，電價還是會上漲」，認為台電持續虧損，主因是能源政策的錯誤，應承認過去的錯誤，並將過去的錯誤彌補回來。

林伯豐進一步說明，台灣應發展新型的 SMR(小型核能發電)，認為核能發電才是正規做法，並指出核能發電每度 1 元，民間生產的綠電每度 3.1 至 3.7 元，而政府就發包 5.2 元，這很不合理，應予以檢討。

林伯豐也提到，美國總統川普上任後，宣布退出《巴黎協定》，節能減碳是全球趨勢，應予以配合，但川普聚焦天然氣、石油的開發，並取消電動車補助，都是美國的政策方向。