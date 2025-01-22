聯電Q1毛利率展望低預期 外資砍目標價 重挫6%探兩年低

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-22 11:47

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聯電 (2303-TW)(UMC-US) 昨日召開法說會，外資今 (22) 日出具報告指出，儘管聯電第一季晶圓出貨量優於過往季節性，不過毛利率展望遠低於市場預期，部分外資仍調降目標價，分別從 57 元降至 50 元、53 元降至 49 元；聯電今日股價開低重挫超過 6%，下探兩年多來新低。

外資預估，聯電第一季受惠客戶為因應川普上任後擬調高關稅提前備貨，營收約 576 億元，季減幅 5% 左右，優於過往季節性表現，不過受昨日地震影響、折舊增加與一次性價格調整，毛利率僅高於 25%，遠低於市場預期。

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外資認為，消費性電子產品的庫存水位健康，但由於增長較溫和，加上邊緣 AI 推動的矽含量增長，有助聯電的市場總體規模 (TAM) 在 2025 年呈現低個位數的年增幅。

另外，儘管英特爾 (INTC-US) 進行管理層重組，聯電也持續與英特爾合作，雙方 12 奈米製程合作按計劃推進，預計 2026 年初將為首波客戶提供製程設計套件 (PDK)，並聚焦於通訊和消費應用。

針對矽中介層，外資指出，聯電目前無擴產 2.5D 矽中介層的計畫，主要因輝達 (NVDA-US) 從 CoWoS-S 轉換成 CoWoS-L，以因應 GB200/300 訂單，因此下調台積電與聯電 CoWoS-S 的矽中介層訂單。