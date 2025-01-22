全聯旗下全支付上半年回饋方案出爐 最高6%無消費上限

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-22 14:59

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全聯旗下全支付今 (22) 日宣布 2 月 1 日起祭出最新回饋方案，全聯店外超過 30 萬合作店帳戶付款，給出回饋 3% 無上限，而使用國泰世華、元大銀行帳戶者再加碼 3%，在 2025 年信用卡回饋普遍又縮水的趨勢下，值得關注。

全支付總經理游金榮表示，目前全支付在台用戶數超過 500 萬、合作逾 30 萬支付據點，涵蓋食衣住行育樂和跨境支付等領域，展望 2025 年，將從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、跨境支付、金融科技服務五大面向持續深化支付生態圈。

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全支付今日公布回饋上半年回饋方案，自 2 月 1 日至 6 月 30 日，於全聯店外全支付全台超過 30 萬合作店，連結全支付帳戶或任一銀行帳戶消費，筆筆享 3% 全點回饋無上限，可疊加其他主題活動回饋。

全支付更攜手國泰世華銀行、元大銀行共同加碼回饋，連結國泰世華銀行帳戶消費再加碼 3% 全點回饋，每人每月上限全點 100 點 (每月 20 萬點) ，若於活動期間首次開立國泰世華銀行帳戶連結全支付，並完成任一筆消費，最高再享全點 300 點，而連結元大銀行帳戶消費也加碼 3% 全點回饋，每人每月上限全點 100 點 (每月 10 萬點)，若於活動期間首次開立元大銀行數位帳戶，並完成指定任務，享全點 200 點。

全支付已串連百大品牌，包括築間、雲雀、屋馬、這一鍋、爭鮮、橘焱胡同、八方雲集、三商、五鮮級鍋物專賣、麥味登、師園鹽酥雞、阜杭豆漿等人氣指定品牌，以及美麗華百樂園、NOKE 忠泰樂生活、義大世界購物廣場、環球購物中心、CITYLINK 、台茂購物中心、三創生活等大型商場。

另瞄準近期寵物經濟、生活保健等用戶需求，全支付與寵物公園、東森寵物、大樹藥局、佑全保健藥妝 / 健康人生藥局、金玉堂、九乘九文具等生活類品牌等合作。