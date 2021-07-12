無懼疫情台股靠鋼鐵、航運撐場 大戶、散戶交易人數翻倍雙創新高

台股第 2 季隨美股持續攻高，激勵大戶、中實戶與散戶紛紛進場，交易人數同步寫下統計以來新高紀錄。根據證交所統計，第 2 季大戶與中實戶交易人數分別為 5990 人、48826 人，分別較第 1 季增加逾 8 成，散戶交易人數也突破 400 萬人次，較前一季增加 12%。

5 月中旬本土疫情爆發以來，雖一度引發大盤重挫，但在官股進場低接、內資積極追捧傳產拉抬下，指數持續向上攻堅，第 2 季收在 17755 點，寫下月線、季線與半年線同步收紅的亮眼成績。

不甩本土疫情干擾，且電子股資金行情偏弱，不利大盤表現，但在航運與鋼鐵等傳產股加持下，台股第 2 季交易人數不減反增，包括大戶、中實戶與散戶交易人數全都同步增長。

其中，單季交易金額高達 5 億元以上的大戶，第 2 季進場人數共 5990 人逼近 6000 人，不僅較前一季大幅增加 88.4%，比起去年同期更是大幅增加將近 2.6 倍。

單季成交金額介於 1 億元到 5 億元的中實戶同樣勇於進場，第 2 季交易人數從前一季的 26834 人一口氣跳增至 48826 人，單季成長幅度同樣高達 8 成以上，和去年同期相比也大增 2.2 倍。

而這波台股多頭也吸引散戶踴躍投身股市，統計單季交易金額低於 1 億元的散戶突破 400 萬人次來到 439 萬人，較前一季增加 12%，比起去年同期也增加 56%。