台股上攻不缺席 元大台股系列基金接棒創新高

美股大漲激勵市場情緒，並有台積電、聯發科營收創歷史新高助陣，台股大盤再度叩關萬八，盤面多頭齊揚，連鎖帶動台股主動式基金表現，指標龍頭元大投信旗下台股基金全線上漲，接棒頻創新高，突顯提前布局電子股的主動選股策略大有成效，其中擅長布局轉機股的元大 2001 基金單日強漲 1.95%，是瞄準超越大盤行情的最佳利器之一。

元大投信旗下的「元大五小福」台股系列基金藉由靈活選股，帶動基金績效強壓大盤，今年以來除了 5 月因疫情擴散導致震盪加大，其餘各月份「元大五小福」平均報酬均遠優於大盤，不僅元大多福基金、元大卓越基金、元大經貿基金和元大高科技基金在上週淨值創歷史新高，12 日表現續強。「元大五小福」各自擁有獨特操作策略，建議投資人可以同時投資多檔台股基金，全面掌握台股第三季投資題材。

元大投信台股基金團隊指出，過去一段時間台股漲勢集中在航運、鋼鐵，但景氣行情不會只有在傳產，台股真正的「主力」是科技股，而現正進入台灣電子股旺季，投資人相對熟悉的蘋概股具有業績題材潛力，未來在蘋果股價率先創新高，以及新機效應帶動下，很有機會帶動市場資金轉移，股價開始有所表現。

在類股風格快速切換期，投資人較難完整掌握換股操作時機，元大投信對此推出「元大五小福」台股系列基金，透過多樣化的投資策略捕捉廣泛的投資題材，不僅涵蓋台股科技與傳產，也各獲得晨星永續投資評級最高榮譽與超越平均的殊榮，適合中長期投資。