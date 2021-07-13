〈美股盤後〉特斯拉領軍 道瓊挺進35000 四大指數全面收高

美股財報季本周將由銀行股率先上場，高盛、摩根大通等大型銀行股周一 (12 日) 普遍走高，特斯拉、迪士尼大漲，美國公債殖利率上周觸及五個月低點後保持在此水準，四大指數全面收紅，道瓊勁揚 120 點，距離 3.5 萬整數關卡只有一步之遙。

FactSet 蒐集的數據顯示，分析師預期標普 500 成分股企業第 2 季獲利將暴增逾 64%，如果成真將創 2009 年第 4 季以來、美國脫離金融海嘯以來的單季成長紀錄。

華爾街日報 (WSJ) 報導，知情人士透露，博通正在洽談收購 SAS Institute，價碼高達 200 億美元，藉此在已占有一席之地的企業軟體市場持續擴大版圖。

滴滴頹勢未止，挫跌逾 7%，中概股多走低。滴滴證實，除了「滴滴出行」外，中國網信辦已要求下架滴滴母企北京小桔科技旗下 25 款 App。

政經消息部分，美國司法部和聯邦海事委員會 (FMC) 周一簽署瞭解備忘錄，加強合作以提升海運業競爭力，美國總統拜登已在上周五簽署行政命令，降低運費。

美國國務院周一發布種族滅絕與暴行防治報告，點名新疆為六大高風險區，指責中國對少數民族進行種族滅絕。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 1.87 億例，死亡數突破 403.5 萬例。美國累計確診超過 3387 萬例，逾 60.7 萬人病故。印度累計確診超過 3087 萬例，巴西累計確診 1908 萬例。

美國食品藥物管理局 (FDA) 發布警告，表示嬌生 (JNJ-US) 的新冠肺炎疫苗與嚴重但罕見的自體免疫疾病有關，已接種的 1280 例中，初步報告約出現 100 例格林─巴利症候群。

周一 (12 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數上漲 126.02 點，或 0.36%，收 34,996.18 點。

標普 500 指數上漲 15.08 點，或 0.35%，收 4,384.63 點。

那斯達克綜合指數上漲 31.32 點，或 0.21%，收 14,733.24 點。

費城半導體指數上漲 40.60 點，或 1.24%，收 3,319.00 點。

標普 500 指數中，金融股、通訊服務股和房地產類股領漲。(圖: Finviz)

科技五大天王兩好三壞。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.42%；臉書 (FB-US) 漲 0.78%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 1.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.02%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.22%。

道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS) 大漲 4.15%；高盛攀揚 2.35%；摩根大通漲 1.43%；英特爾 (INTC-US) 攀高 1.32%；美國運通 (AXP-US) 漲 0.97%。思科 (CSCO-US) 跌 0.95%；Salesforce(CRM-US) 跌 0.88%。

費半成分股僅 1 檔下跌。ASML(ASML-US) 勁揚 2.38%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.31%；科林 (LRCX-US) 漲 2.05%；恩智浦 (KLA-US) 漲 2.03%；博通 (AVGO-US) 漲 1.16%。II-VI(IIVI-US) 下跌 0.72%。

台股 ADR 僅中華電下跌 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.72%；日月光 ADR(ASX-US) 上揚 0.61%；聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 1.15%；中華電信 ADR(CHT-US) 下跌 0.66%。

焦點個股

特斯拉 (TSLA-US) 大漲 4.38% 至每股 685.70 美元。執行長馬斯克周一出席國會作證，為股東指控特斯拉 2016 年以 26 億美元收購 Solarcity 涉及私人利益辯解，主張自己以最大利益行事。若他敗訴，將須支付 26 億美元賠償金，但本案屬於股東代表訴訟，因此賠償金將歸特斯拉所有。

迪士尼攀漲 4.15% 觸及兩個月新高，新作《黑寡婦》9 日在北美電影院和 Disney + 影音串流平台同步上映，首周末票房合計達到 1.4 億美元，其中電影院部分吸金 8000 萬美元，在 Disney + 斬獲逾 6000 萬美元。迪士尼同日並宣布，ESPN + 運動串流服務將漲價 17%。

維珍銀河 (SPCE-US) 延續開盤頹勢，終場重挫 17.30% 至每股 40.69 美元。維珍銀河執行長布蘭森 (Richard Branson) 於美東周日 (11 日) 完成歷史性載人首航後，周一宣布售股 5 億美元籌資計畫，導致股價重挫。

中國市場監管總局周六 (10 日) 以反壟斷為由禁止虎牙與鬥魚合併案，鬥魚周一宣布終止合併協議，虎牙 (HUYA-US)跌 0.93%，鬥魚 (DOYU-US) 跌 1.78%。當局認為，一旦兩者合併，控制兩家公司的騰訊可能在遊戲直播市場造成不公平競爭。

滴滴 (DIDI-US) 下跌 7.23% 至每股 11.16 美元。滴滴證實，除了「滴滴出行」，中國網信辦已要求下架「滴滴企業版」在內等滴滴母企北京小桔科技旗下 25 款 App。

惠普 (HPQ-US) 挫跌 2.8%，盤中一度跌 4.7%，分析師擔心 PC 需求將減緩。IDC 上周公布全球第 1 季 PC 出貨量成長 55%，市場預料將難以維持此步調。

華爾街分析

美股財報季將啟動，美銀、花旗、富國銀行、達美航空將在周三公布財報，摩根士丹利、聯合健康財報接著周四登場，投資人將從中尋找美國經濟復甦持續力道的蛛絲馬跡。

美國銀行分析師 Savita Subramanian 說，雖然經濟重啟減緩的疑慮最近導致資金流出價值股，但財報季的動能可望重新點燃投資人對經濟復甦的信心。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將出席國會貨幣政策半年聽證，報告下半年經濟展望和貨幣政策路徑，通膨情勢依然受關注。紐約聯準銀行周一公布的調查顯示，美國民眾 6 月預期未來一年通膨率將達到 4.8%，是將近 10 年來最高水準。

聯準會第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Willaims) 表示，縮減縮減量化寬鬆 (QE) 的時機未到，他也不認為等到未來開始收緊政策時，應該先減少購買投資組合中的抵押擔保證券(MBS)。

Bleakley 諮詢集團投資長 Peter Boockvar 說：「在本周 CPI 和鮑爾聽證會登場前，市場進入休息階段。雖然企業財報也很重要，但大部分要在下周開始才會陸續出爐。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主