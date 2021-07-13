〈紐約匯市〉市場靜待美通膨數據+鮑爾聽證會 美元小漲、風險偏好貨幣走跌

美元周一 (12 日) 小漲、風險偏好貨幣走跌，主因於全球 Delta 變種病毒激增提高市場避險需求，且市場正靜待本周將公布的通膨數據，以及聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的貨幣政策聽證會。

西聯匯款 (WUBS) 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，在經濟數據、貨幣政策更新前，市場將趨於謹慎，打壓風險偏好情緒並提振美元。

聯準會 6 月已提前表明將著手討論減少 1200 億美元的購債計畫，因此，鮑爾周三、周四的半年度的貨幣政策聽證會儼然成為市場焦點，此外，周二即將公布的美國通膨數據也受到密切關注。

Action Economics 全球貨幣分析總經理 Ronald Simpson 表示：「若通膨持續走高可能會提高美國國債殖利率和美元，並使聯準會減少資產購買的討論成為關鍵。」

周一紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.14% 至 92.23，仍接近上周觸及的 3 個月高點 92.84。

美元指數 (DXY) 周一走勢 (圖: 鉅亨網)

除了經濟數據與聯準會鷹派態度外，全球 Delta 變種病毒激增也正削弱市場的風險偏好，周一澳洲政府示警，該病毒已使該國每日新確診案例創下今年新高，導致風險偏好貨幣疲軟，澳幣兌美元周一下跌 0.12% 至 0.7476 美元；紐幣兌美元也下跌 0.18% 至 0.6982 美元。

另外，儘管英國首相強生預計將於 7 月 19 日起取消全部防疫限制，但英國新確診案例仍持續激增至數月的高點，英鎊兌美元周一下跌 0.1% 至 1.3886 美元。

加拿大央行周三將公告利率決策，將揭曉該行是否會宣布放緩資產購買步伐，美元兌加幣周一上漲 0.08% 至 1.2451 加幣。

另一方面，為了刺激逐漸疲弱的經濟成長，中國人民銀行 (PBOC) 上周宣布下調存款準備金率 0.5 個百分點，釋放約 1 兆元人民幣 (約 1500 億美元) 的長期流動性。

BDSwiss Holding 投資研究主管 Marshall Gittler 認為，儘管放寬貨幣政策受市場歡迎，但此舉也表明當局對中國的經濟成長前景感到擔憂，是個喜憂參半的消息。

加密貨幣市場方面，比特幣下跌約 3.4% 至 33109.25 美元，以太幣下跌 5.2% 至 2028.54 美元。據 CoinShares 周一的數據，加密貨幣產品、基金上周資金淨流出 400 萬美元，其中比特幣是主要資金流出資產，流出 700 萬美元。

截至周二 (13 日) 台灣時間約 5:30 價格：