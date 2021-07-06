英國首相：計畫19日解除防疫限制 個人可選擇是否戴口罩

英國首相強生 (Boris Johnson) 周一 (5 日) 宣布，計畫於 7 月 19 日結束社交距離措施和場館人數限制，並稱，民眾必須學著與新冠病毒共處，接下來是否戴口罩將是「個人選擇」。

英國周一所公布數據，24 小時內的 Covid-19 新病例為 27334 例，在過去 28 天中，有 9 人確診後死亡，自去年年初以來，死亡總人數達 128231 人。

英國希望朝向解封，主因在於死亡人數和住院人數大幅下降，這主要歸功於疫苗接種的普遍性。目前英國已有超過 4500 萬人，相當於近 86% 的成年人接種至少一劑疫苗，完整接種兩劑疫苗的有 3300 萬人。

強生表示，如果滿足政府解封的 4 項條件，就會在 7 月 19 日結束限制，最終的決定需要在 7 月 12 日確定。

政府需要檢視的解封條件，包括查看數據，以確認疫苗的推出持續成功，並且感染率不會造成住院激增的風險。如此，抗疫行動將由法律要求，轉向個人的責任。

強生說，一切順利的話，社交聚會的人數或聚會地點將沒有限制，並取消強制戴口罩的規定，不再指示人們在家工作。目前關閉的所有剩餘企業，如夜總會，將被允許重新營業，社交距離規定也將終止。

英國的大臣們相信，新冠病毒感染病例與入院人數之間的關聯，很大程度上已經被疫苗削弱，但是並未完全切斷。隨著人們可以更加自由地接觸，病例還會繼續攀升，而這會導致更多人住院、死亡，但是政府相信，比例會比疫苗接種前低得多。

強生表示，新冠病毒將成為人們需要學會共處的病毒，如同流感的情況。