〈台幣〉終止連4貶 量縮升7.1分收28.015元

台北股匯今 (12) 日雙漲，新台幣兌美元匯率以 28.03 元開出後，隨即站回 27 字頭，一度升值超過 1 角，最高來到 27.983 元，匯價終止連 4 貶，終場以 28.015 元作收，升 7.1 分，不過，交投略顯清淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 11.67 億美元。

市場資金再度回流亞洲，台股今天在台積電等電子權值股帶動下，一度站上 17900 點，終場漲幅收斂，上漲 152 點，收在 17814 點，收復 10 日線，外資終止連續 3 個交易日賣超，反手買超 154 億元。

匯市方面，新台幣兌美元以 28.03 元開出後，一度升值 1.03 角，來到 27.983 元，不過，外資上周大舉提款後，今天回補力道略顯不足，出口商普遍呈現觀望，交投偏淡，台北外匯市場成交值 7.56 億美元，元太外匯市場成交值 4.11 億美元。

國際美元回落，根據央行統計，新台幣今天升值 0.25%，在亞幣中表現偏強，新加坡幣升 0.2%，韓元升 0.18%，人民幣升 0.15%，日圓與菲律賓幣同步走貶。歐元兌美元則強升 0.32%。

市場資金今天回流資源國家和新興貨幣，投資人關注本周美國的消費者物價指數將出爐，以及 Fed 主席鮑爾將赴國會作證。