缺工阻礙經濟成長 Fed報告透露「充分就業」將是升息關鍵

美國聯準會（Fed）週五 (9 日) 的報告指出，部份原物料短缺與缺工問題阻礙今年強勁的經濟反彈，並導致通膨暫時飆升。

Fed 在向國會呈交的美國經濟狀況半年報告中表示：「疫苗接種方面的進展已讓經濟復甦且成長強勁，但原物料投入短缺與缺工問題抑制許多商業活動。」

Fed 主席鮑爾（Jerome Powell）將於下週三（14 日）與週四（15 日）赴國會報告與作證。

報告中也透露 Fed 官員接下來對近期經濟發展決策的蛛絲馬跡。自 2020 年 3 月新冠疫情襲擊美國以來，Fed 將利率定在接近零的水平。

Fed 曾表示，在確定通膨率能維持在 2% 的目標內、勞動市場恢復至所謂「充分就業」之前，預計利率都將維持在此水平。此外，Fed 還每月購買 1,200 億美元的公債與抵押貸款證券（MBS），以壓低長期利率，並承諾將繼續購買直到實現通膨與就業目標取得「實質進展」。

近幾個月來鮑爾以疫情前的就業水準為基準，作為「充分就業」的有效定義。然而週五的報告顯示，Fed 官員對把通膨掌握在 2% 內並恢復 2020 年 2 月勞動市場的可能越來越沒把握。

Fed 指出，疫情有可能對勞力市場結構造成長期影響，包括加快採用新技術或工人退休的速度。報告指出：「疫情後的勞力市場與充分就業的特點很可能與 2020 年初有所不同。」

由於 Fed 官員可能已得出結論，認為他們的通膨的目標已經實現，接下來對「充分就業」的分析可能是決定何時升息的關鍵。

Fed 表示，多年來通膨率一直低於 2% 的目標，但由於「暫時性因素」造成通膨率飆升。根據 Fed 偏好的通膨指標顯示，5 月物價比去年同期上漲 3.9%。

在上個月的預測中，多數官員認為，未來兩年的年通膨率將降至 2% 左右，不過 Fed 需要以多快的速度升息才能將通膨率降至 2% 的不確定性越來越大。

周五的報告指出，汽車與家電等商品的供應鏈造成的通膨可能更持久，也有可能是暫時的。

目前 Fed 官員正密切關注消費者與企業對未來通膨率預期的變化，因為他們相信這些預估有可能成真。市調基礎的長期通膨預測指標今年有所上升，一些指標已回到 2014 年水準，扭轉近年來令 Fed 擔憂的穩步下降趨勢。

最後通膨預期指標顯示，物價可能會回到與 Fed 的 2% 通膨目標一致的水平。但報告也指出，通膨水平可能高於 Fed 預期的風險正逐漸上升。