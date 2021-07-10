美國缺工問題難解 摩根大通：停止失業補助也未見起色

摩根大通週五（9 日）發布的一項研究報告指出，美國的部分州為改善缺工情形，提早終止失業補助計畫，但勞力短缺情形並未有所改善。

該份報告調查了停止失業補助計畫的各州在 Google 上搜尋「失業」與「工作」等關鍵字的情形，分析師表示，幾乎沒有看到這些地區求職人數有成長的跡象。

摩根大通的分析師 Peter McCrory 與 Jesse Edgerton 在報告中寫道：「我們確實發現，在部分州宣布停止失業補助計畫後的幾天內，該區 Google 上『失業』關鍵字的搜尋量增加，但沒有證據表明『工作』關鍵字的搜尋量增加代表該區的求職人數有增加。」

報告也指出，即便提早停止補助計畫，但申請失業救濟、高頻率消費如餐廳訂位用餐、信用卡購物等活動指標幾乎沒有改善。

目前美國有過半數的州停止政府的失業補助計畫，與此同時，有關這些計畫是否妨礙就業的爭論仍在發酵。隨著經濟重啟，消費者的需求成長速度遠大於企業召回勞力的能力。美國 5 月的職缺數成長至歷史新高。

在疫情期間美國政府補助計畫擴大失業補助對象資格，並在各州現有的福利基礎上，每週再額外提供 300 美元的補助金。有人批評說，就是這些計畫削弱民眾求職的積極度。

不過停止失業補助計畫的爭論似乎也沾上政治問題，因為幾乎停止失業補助計畫各州的州長都是共和黨員。

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