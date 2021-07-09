封裝需求旺 南茂、同欣電、菱生6月營收全寫新高

封測廠南茂 (8150-TW)、同欣電 (6271-TW)、菱生(2369-TW) 今(9) 日公布營收，隨著上游晶圓廠產能滿載，下游訂單也應接不暇，加上漲價、缺貨效應，三家廠商 6 月、第二季與上半年營收同步創下歷史新高，凸顯產業景氣熱絡。

南茂受惠驅動晶片測試訂單續強，加上記憶體客戶備貨力道積極，營收再度衝高；6 月營收 23.6 億元，月增 0.93%，年增 32.26%，第二季營收 69.83 億元，季增 8.01%，年增 28.65%，累計上半年 134.48 億元，年增 22.08%。

同欣電則隨著車市回溫，LED 車燈陶瓷基板、車用影像感測出貨暢旺，帶動 6 月營收達 11.66 億元，月增 0.89%，年增 48.58%，第二季營收 34.35 億元，季增 9.36%，年增 66.51%，累計上半年營收 65.76 億元，年增 63.75%。

菱生也因 NOR Flash、PMIC 供不應求，打線封裝產能至今仍維持滿載，6 月營收更已連 4 個月改寫單月新高，達 6.88 億元，月增 4.99%，年增 68.21%，第二季營收 19.94 億元，季增 16.54%，年增 54.81%，累計上半年營收 37.05 億元，年增 44.18%。