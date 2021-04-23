〈同欣電法說〉Q2陶瓷基板啟動漲價 營收估增10%內戰新高

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，總經理呂紹萍指出，由於陶瓷基板過往價格較低，目前已與客戶協調完成，預計第二季起開始反映，加上其他三大產品線成長，第二季營收估季增個位數，毛利率也可優於上季，法人預計，第二季營收將挑戰歷史新高 32.86 億元。

呂紹萍表示，陶瓷基板業務去年第四季起開始復甦，成長動能延續至今年上半年，兩大應用 LED 車燈、植物照明需求暢旺，尤其，LED 車燈隨著電動車滲透率提升，以及大麻合法化、北方國家種植等需求帶動，陶瓷基板現有產能滿載。

同欣電為滿足客戶需求，將先前塵封設備重啟運作，價格隨著終端市場復甦有所回溫，加上新產品熱電轉換器、高功率模組等放量出貨，均有助產品組合再優化，整體產品結構量價俱增。

至於射頻方面，呂紹萍坦言，第一季由於客戶晶片料源受限，業績季減 27%，不過，第二季看起來缺料問題會解決，相關業績可望回升，混和積體電路模組也隨著客戶庫存調整告一段落，再優於上季。

CIS 則隨著高階新設備進駐，現在已可滿足客戶需求，另外，車用 CIS 需求相當強勁，將盡快購入設備，滿足 IDM 客戶訂單，相關設備投資預計是今年資本支出最大的一塊。