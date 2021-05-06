菱生Q1轉盈EPS 0.29元 終結兩年半虧損

封測廠菱生 (2369-TW) 今 (6) 日公布第一季財報，受惠打線封裝產能供不應求，加上價格調漲，毛利率、營益率雙創八年來新高，稅後純益達 1.08 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.29 元，終結兩年半虧損。

菱生第一季營收 17.11 億元，季增 12.34%，年增 33.46%，毛利率 14.63%，季增 8.32 個百分點，年增 11.09 個百分點，營益率 7.69%，較上季與去年同期轉正，稅後純益 1.08 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.29 元。

菱生自去年下半年起，在 NOR/NAND Flash、MCU、感測晶片、電源管理與射頻晶片等訂單湧入帶動下，打線封裝稼動率維持高檔，今年初更受惠車用晶片需求急遽復甦，原先供給已吃緊的打線封裝產能，缺口快速擴大，訂單也蔓延至二線廠。

菱生第一季全產品稼動率滿載，加上導線架等原物料價格攀升，2、3 月開始向客戶漲價，4 月也全面調漲，平均漲幅達 10-15%，隨著漲價開始反映至獲利，菱生首季轉虧為盈，終結近兩年半的虧損。

展望後市，隨著打線封裝需求續強，菱生也首度與客戶簽訂長約，且價格相當有利，同時，由於上次產業資本支出高峰為 2013 年，折舊可望大幅減少，在成本降、價格升雙動能下，菱生今年獲利可望顯著優於過去幾年。