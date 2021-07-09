台新金暫居6月單月獲利王 11家金控上半年賺逾百億元

金控上半年獲利逐步出爐，僅剩富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW) 尚未公布，目前以台新金 (2887-TW) 暫居金控單月獲利王；累計獲利來看，已有 8 家金控躋身「百億俱樂部」，若無意外，未公布的三家也都在百億元之上，等於上半年已有 11 家金控賺超過百億元。

中信金 (2891-TW) 自結 6 月稅後純益為 56.26 億元，年增 10.69 倍，6 月之所以獲利大躍進，主要是股東會遞延，尚未提列未分配盈餘，且去年有呆帳提存壓低基期，加上壽險子公司的投資抵減退稅與債券處分利益，讓中信金單月獲利亮眼，也推升上半年合併稅後純益 334.49 億元，年增 74%，每股稅後純益 (EPS) 達 1.72 元。

元大金 (2885-TW) 旗下元大證券 6 月單月稅後純益大賺 30.07 億元，上半年累計稅後純益 138.95 億元，已達到去年全年獲利的 96.5%，年增率更達 1.6 倍，持續扮演元大金的金雞母，加上元大人壽 6 月獲利轉佳，推升元大金 6 月單月稅後純益 37.1 億元，累計上半年稅後獲利達 196.6 億元，比去年同期大幅成長 77.7%，續創新高，EPS 已達 1.62 元。

台新金是目前已公布金控中，6 月單月獲利最佳者，自結稅後純益達 59.4 億元，主要是當月處分彰銀部分持股並就剩餘持股重新評價，合計認列損失 42.58 億元，但取得保德信人壽 100% 股權，認列暫定廉價購買利益 91.86 億元 (最終確定數尚待會計師複核)，一來一往下，6 月獲利繳出好成績。累計上半年稅後純益 129.1 億元、年增達 8 成，EPS 已經超過 1 元、達 1.1 元。

新光金 (2888-TW) 擺脫上個月虧損陰霾，6 月轉盈，主要是新壽的 6 月外匯成本比 5 月下降，加上趁機實現資本利得，而另外的子公司元富證券 6 月稅後純益 6.01 億元、年增 29.5%；新光銀也獲利穩健，6 月稅後純益 6.23 億元、年增 8.5%，三引擎帶動新光金 6 月單月稅後純益 37.8 億元、年增 306.8%；累計上半年稅後純益 134.8 億元、年增 69.6%，累計每股稅後純益 1.03 元。

兆豐金 (2886-TW) 受惠核心兆豐銀投資評價利益回穩，6 月獲利月增 2.5 倍，單月賺 24.7 億元，累計上半年稅後純益 125.0 億元，年增 10.8%，EPS 為 0.92 元。

第一金 (2892-TW) 獲利主力在銀行、證券兩個子公司，主要是資本市場強強滾，銀行的金融交易利得回升至 5.21 億元，月增率 41%，第一金證券承銷及自營業務獲利也增加，雙雙帶動第一金 6 月稅後純益 21.5 億元、月增 28.5%，上半年稅後純益 109.1 億元入袋，年增 24.5%，累計 EPS 為 0.85 元。

玉山金 (2884-TW) 自結 6 月稅後純益 17.6 億元，月增 24%。主要子公司玉山銀行累計前 6 月稅後純益 89.8 億元，較去年同期減少 0.9%，但所幸玉山證券累計稅後純益大舉成長 234.6%，讓玉山金累計上半年賺進 102.5 億元，較去年同期成長 5.9%，EPS 為 0.81 元，正式進入百億元俱樂部。

國票金 (2889-TW) 自結 6 月稅後純益 5.4 億元，較 5 月大幅成長 1138%，主要是國票創投靠最大投資部位力積電的持股評價利益，加上國票證券在資本市場大好之下，自結稅後純益較 5 月成長 2511%，雙雙挹注金控繳出好成績，也推升上半年稅後純益 22.85 億元，年增 53.33%，每股稅後純益 0.79 元。

永豐金 (2890-TW) 自結 6 月單月稅後純益 16.89 億元，較去年同期成長 49.1%，累計上半年稅後純益 85.67 億元，年增率更達 51.7%。

合庫金 (5880-TW) 自結 6 月稅後獲利 19.1 億元，累計上半年合併稅後純益達 102.03 億元，較去年同期成長 26.67%，累計 EPS 來到 0.73 元，單月與累計獲利雙創金控成立以來新高紀錄。

華南金 (2880-TW) 自結 6 月合併稅後純益為 23.1 億元；累計上半年合併稅後純益為 92.89 億元，EPS 為 0.72 元，每股淨值為 15.53 元。

和 5 月份相比，目前已公布的 12 家金控，6 月獲利全數呈現成長，12 家上半年合計獲利已經達 1454.46 億元，若在家尚未公布的三家金控，上半年整體金控獲利突破 3000 億元無虞。

