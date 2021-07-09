避開正遇監管的科技公司 中國投資者轉向發展中的消費企業

中國官方加強對科技股的監管，讓投資者心生警惕，科技股股價下挫。市場尋找明顯這波不會遭到波及的類股，像是消費品牌。

從化妝品到奶茶，投資者認為，正努力打造消費品牌的公司，有望取代科技初創公司的地位。因為，政府不僅不會打壓，還將希望他們實力更大，以對抗可口可樂和 Nike 等跨國巨頭。

上海營銷和品牌公司 China Skinny 的董事總經理 Mark Tanner 表示，北京收緊監管，提高了科技等傳統熱門領域的投資壁壘。相較之下，從食品、時尚到健身和休閒等消費領域，正得到政策支持。

華平投資中國區共同主席 Frank Wei 認為，未來十年將是中國品牌崛起的黃金時代，這家公司已押注估值 60 億美元的元氣森林，並相信新一輪 Z 世代的崛起，將重塑消費行業。

滴滴在美國上市僅僅幾天後，就遭遇了中方的強力審查，App 因此下架。其他大企業也相繼收到違規罰單，這使得一些原打算美國 IPO 的中國企業，急忙暫停行動改為觀望。

北京當局擔心，在美國上市的科技公司因其持有的大量數據，而構成安全風險。

一位不願透露姓名的上海私募股權公司人士表示，消費行業是資本轉向的好選擇，因為它面臨的政策風險遠低於科技和教育。此外，本土消費品牌和環保企業，目前是最可能獲得政策支持的類別。

化妝品公司完美日記的所有者逸仙控股、中國玩具生產商泡泡瑪特、深圳茶館連鎖喜茶鏈近來市占上升，又或取得更多融資，而成為這一新趨勢下，備受矚目的公司。

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