特斯拉6月中國銷量降 推平價中國製Model Y衝買氣

特斯拉 6 月在中國銷量與前月相比略降，該公司周四 (8 日) 新推出售價較低的標準續航版 Model Y，售價人民幣 27.6 萬元 (約新台幣 119.38 美元) 起，比年初上市的長續航版低了 20%，試圖在歷經一連串負面新聞後提振買氣。

中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 周四公布，包含出口在內，特斯拉的中國製車輛 6 月共賣出 33,155 輛，略低於 5 月的 33,463 輛。不過在中國當地的銷售回升到 28,138 輛，高於 5 月的 21,936 輛，成長 28%。

CPCA 的統計顯示，中國 6 月汽車銷售 160 萬輛，年減 5.3%。比亞迪賣出 40,532 輛所謂的新能源車 (包括純電動車和油電混合車)，上汽通用賣出 30,479 輛新能源車。

特斯拉同日宣布推出標準續航版 Model Y，扣掉政府補貼後的價格從人民幣 27.6 萬元起，約比年初上市的長續航版低 20%。中國對售價 30 萬元以下的新能源汽車提供補貼，因此標準續航版的 Model Y 符合資格。

標準續航版 Model Y 採用寧德時代的磷酸鋰鐵 (LFP) 電池，充飽一次電的里程為 525 公里，最高時速可達 217 公里，從 0 加速到 100 花費 5.6 秒。

平價版推出後，目前特斯拉中國製 Model Y 增為三款，分別為標準續航版 (人民幣 27.6 萬元)、長續航版 (34.79 萬)、高性能版 (37.79 萬)。

特斯拉近來在中國的負面消息不斷，有車主抗議煞車失靈，且碰撞、爆炸事故頻傳，已經引起中國監管單位注意並加以審查。

特斯拉去年從美國官網撤下標準續航版 Model Y，執行長馬斯克當時的理由是，續航里程不到 250 英里「低到無法接受」。