滴滴事件餘波 字節跳動恐延後IPO 估值遭降

周三 (7 日) 外媒報導指出，引述消息人士稱，受到中國主管機關近期再度嚴格控管中國科技業，TikTok 母公司字節跳動擔憂恐被掃到颱風尾，可能打算延後 IPO 時程，並可能面臨估值下調衝擊。

滴滴出行 (DIDI-US) 上周於美國上市，隨即就遭到中國主管機關勒令下架滴滴出行 App，並要求該公司就涉及非法收集用戶數據進行整頓，引發市場譁然。之後又有中國貨車資訊平台滿幫集團旗下的「運滿滿」和「貨車幫」，以及中國人力招募平台「BOSS 直聘」一一遭到中國主管的網路安全審查。

自從螞蟻上市急剎車後，中國與網路相關的科技龍頭就一一受到中國政府緊盯，特別是涉及資訊、金融領域，及個人數據等，反而生產製造端，或半導體等產業則是倍受政策關愛。

(圖片: AFP)

而字節跳動旗下最熱門的 App「抖音」握有龐大中國民眾個資，至於抖音國際版本 Tiktok 則是擁有除中國外的用戶個資。因此字節跳動去年一度曾為中美科技戰的主軸之一。

去年美國在川普主政之下曾要封殺 Tiktok，並逼迫其與母公司字節跳動切割，當時還盛傳甲骨文、微軟均有意買下 Tiktok 美國地區業務。而中國為防止字節跳動關鍵 AI 演算法被賣出，直接明令禁止。隨著拜登上台撒銷對 Tiktok 禁令後，中美在個資戰的對抗出現降溫。

不過在中國主管機關無預警，且迅速對滴滴祭出一系列裁罰後，讓國際投資人大感驚訝。中國政府對螞蟻與滴滴的行動提醒投資中國企業的國際投資人，監管的難題有時會讓他們措手不及。

而國際法人在選擇長投標的時，最擔心的就是不確定性與標的流動性，而中國的嚴格管控手段會大大衝擊中資企業在國際市場的估值。

近年來，隨著中美關係惡化，兩個大國爭奪經濟、軍事和技術上的優勢，它們都在尋求確保本國企業的資料數據不落入對方手中，即使業務是跨國進行也不例外，都被用放大鏡審視。

