拜登政府：針對OPEC協議問題 已和阿聯、沙國官員商談

針對油價上漲，美國拜登政府採取行動。

白宮新聞秘書 Jen Psaki 表示，拜登政府官員對正在進行的 OPEC 談判感到「鼓舞」，並與沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 的官員進行了交談，希望能夠達成協議，以阻止原油價格上漲。

Psaki 指出，美國並不是 OPEC 談判的任何一方，但是在周末期間以及本周，已經與沙烏地阿拉伯、阿聯和其他相關合作夥伴的官員，進行了多次高層對話。

她拒絕具體說明哪些美國官員參與此事，但暗示，總統拜登不會親自打電話。

Psaki 表示，美國希望談判能夠達成協議，「促進可負擔且可靠能源的獲得能力」。

她說：「總統希望美國人能夠獲得負擔得起且可靠的能源，包括汽油價格。這就是為什麼我們的團隊不斷監測汽油價格並直接與 OPEC 各方溝通，以推動協議達成並允許擬議的增產向前推進。」

國際原油價格近日波動，主因是沙國與阿聯的爭議檯面化，造成增產談判陷入僵局，增加了兩國放棄配額約束，並增加供應的可能性。也或許可能因先前協議，而使增產行動無法展開。

沙國能源大臣親王 Abdulaziz bin Salman 周二表示，他沒有親自與白宮的任何人就會談進行過直接交談。

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