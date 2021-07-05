OPEC+談判山雨欲來 國際油價有飆升風險

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在 OPEC 依舊各持己見，是兩個長期盟友罕見的外交衝突，也使得下個月全球原油產量變得更加難以猜測。

由於兩國的激烈衝突，已經迫使 OPEC + 兩度中斷談判，預定周一 (5 日) 再展開談判。由於談判陷入僵局，油價繼續飆升至每桶 75 美元以上。OPEC + 聯盟這則的討論不僅要談今年下半年，還包括明年的生產政策，因此其影響力會更加深遠。

兩方各自透過媒體放話。阿聯能源部長 Suhail al-Mazrouei 表示，他們支持立即達成 OPEC+ 協議，以從 8 月開始提高原油產量，但直言，目前的協議內容不利阿聯。他指出，如果協議仍與「過時」的產量掛鉤，則將繼續反對將計畫配額延長至 2022 年底的協議。

利雅得已取得俄羅斯的支持，主張更穩定的架構。沙國能源大臣親王 Abdulaziz bin Salman 表示，延長協議是必要的，「延長能使很多人進入舒適區。」

兩國衝突下可能造成的另一個結果，就是未能達成協議，而這一情況恐怕擠壓本已緊張的市場。Abdulaziz 親王指出，如果協議未能延長，依據應急協議，代表今年底之前都不會增產，這將帶來油價的飆升。

爭議的中心其實在於一個至關重要的辭彙—基本產量。每個國家都要根據基本產量來衡量產量的增減。阿聯的基本產量數字是 320 萬桶 / 日，他們抱怨這個數量過低。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯拒絕重新計算阿聯的產量目標，擔心 OPEC + 中的其他所有國家，都會要求同樣的待遇，從而可能推翻之前好不容易達成的協議基礎。