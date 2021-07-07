無畏晶片荒！BMW庫存調度得宜 Q2勇奪美國豪華車銷量冠軍

儘管全球鬧晶片荒，但由於 BMW 庫存調度應對得宜，在供應經銷商新車方面做得比其他汽車製造商更好，在美國第二季銷量遠超過競爭對手，登上豪華車冠軍寶座。

BMW 第二季共售出 96,561 輛車，幾乎是去年同期的一倍，也較今年第一季成長 35%，更比競爭對手賓士（Mercedes-Benz）第二季銷售量多出 14,171 輛車。BMW 今年迄今在美國豪華車銷量中遙遙領先，比賓士多賣 7,348 輛車。

美國汽車經銷商 Marc Cohen 表示，BMW 在管理半導體庫存做得比其他汽車製造商更好，讓 BMW 比一些豪車競爭對手更能跟上經銷商的訂單。

Cohen 表示，儘管目前生產受限制或下降，但 BMW 不像其他一些品牌被迫停產。他也說，由於庫存有限，目前交付的汽車是兩個月前客戶訂購的。

Cohen 指出，BMW 位於南卡羅萊納州斯帕坦堡裝配廠生產 SUV 的時間，大約需要 6 至 8 周就能交到經銷商手上，然而賓士卻需要 3 個月的時間。

儘管 BMW 第二季產量激增顯示有大量晶片湧入，但該公司沒有披露其供應鏈管理策略細節。BMW 北美業務執行長 Bernhard Kuhnt 在一份聲明中，把功勞歸於生產網絡的實力。

研調機構 AutoForecast Solutions 的數據顯示，BMW 在南卡羅來納州與墨西哥聖路易波托西的工廠目前沒有受到晶片短缺影響。這與一年前形成鮮明對比，當時 BMW 全球最大的工廠斯帕坦堡因零組件短缺而停工數周。

BMW 在斯帕坦堡生產的 X3 跨界休旅車是該公司第二季銷量最高的車型，成長 125% 至 21,285 輛，至於 X5 休旅車較去年同期成長 94%，而 3 系列車款銷量則成長 86%。

賓士的銷量成長較為緩和，比去年同期成長 39%，較第一季成長 5.3%。跨界休旅車 GLE 與 GLC 仍占最大銷售部分，緊隨其後的是 GLB 小型跨界車。

豐田汽車的豪車品牌凌志（Lexus）今年前 3 個月銷量超越 BMW，但今年第二季的銷量為 83,460 輸給 BMW，其中以 RX 休旅車銷量最好。今年第二季銷售量較第一季成長 12%，比去年同期成長 48%。

福斯旗下豪車品牌奧迪（Audi）第二季銷量為 66,995 輛，幾乎是去年同期銷量的一倍。其中以 Q5 休旅車款 18,835 輛的銷量最高，幾乎是第二大銷量 Q7 休旅車的一倍。

Cohen 表示，奧迪的庫存「有點糟糕」，但仍比 Jaguar Land Rover 與凱迪拉克等其他品牌好，但他也指出 BMW 的出貨量正逐漸緊縮。

他表示，7 月的銷量表現應該不錯，但仍要看情況，如果 7 月表現好，那 8 月就可能會很糟糕，原因不是沒顧客光顧，而是沒庫存了。

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