BMW預期2030年前電動車佔銷售比重至少五成

隨著電動車趨勢成形，全球多家車廠紛紛宣示轉型電動化的決心。繼福斯 (Volkswagen)、Volvo 後，德國寶馬集團 (BMW) 宣布 2030 年電動車佔銷售比重將達至少 50%。

BMW 周三 (17 日) 表示，2023 年該公司高達九成的市場類別將為全電動車型，並宣布全新電動車 BMW i4 將提前 3 個月推出。

歷經新冠疫情打擊後，BMW 執行長 Oliver Zipse 表示，將力拼回復至疫情前水平，甚至進一步成長。BMW 表示，旗下 MINI 品牌將在 2030 年初實現全電動化，且電動車將在同一年佔交付量至少 50%。

短期來看，受惠於旗下 MINI 和高階品牌勞斯萊斯 (Rolls-Royces) 的強勁銷售表現，BMW 預計今年稅前息前例潤 (EBIT) 可望自去年的 2.7%，大幅成長至 6%-8%。

Bernstein 分析師 Arndt Ellinghorst 表示，該集團以充滿信心之姿邁向 2021 年，就電動車來說，BMW 正取得良好進展，且承擔風險遠低於福斯。

面對來自特斯拉 (TSLA-US) 的競爭以及歐洲日益收緊的碳排放規定，全球多家車廠紛紛上緊發條，加快電動車轉型的腳步。

瑞典車廠 Volvo 本月曾表示，自家的車型陣容將在 2030 年實現全電動化，福特 (F-US) 也透露希望在 2030 年前在歐洲實現全電動車產品陣容。

福斯汽車近期也設下目標，盼最慢能在 20205 年前超越特斯拉，稱霸電動車市場。該公司預計今年電動車銷售將達百萬，並計劃在 2030 年底前於歐洲打造 6 座超級電池工廠。