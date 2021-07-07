〈美股盤前要聞〉市場關注Fed利率會議紀要 美股期貨小漲

美國今日將公布 5 月 JOLTs 職位空缺。美聯準會 (Fed) 將公布 6 月利率會議紀要。美國 10 年期公債殖利率跌至 1.353%，接近 2 月份創下的低點。美股期貨週三 (7 日) 上漲，道瓊期貨漲 0.06%，標普 500 期貨跌 0.18%，那斯達克 100 期貨跌 0.56%。

1. 歐盟追加採購近 4000 萬劑嬌生疫苗

《路透社》報導，歐盟執委會發言人 6 日 (週二) 表示，歐盟成員國已經向美國嬌生公司 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 追加訂購約 4000 萬劑的新冠疫苗。

嬌生公司的新冠疫苗只需施打一劑就可獲得完整防護力，這回歐盟成員國決定追加採購，可解釋為對該款疫苗的信賴。只不過下訂數量遠低於合約中所標明的上限，可見歐盟在態度上還是相當謹慎。

嬌生公司原本預定在 2021 年 Q2 要向歐盟送交 5500 萬劑的疫苗，但是實際上的數量有相當大的落差。根據歐盟出示的數據，由於生產問題，嬌生公司在截至 6 月底止，出貨給歐盟的疫苗只有 1500 萬劑左右。

2. 美國防部撤微軟 JEDI 雲端合約 亞馬遜股價漲

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 上任第一天迎來好消息，美國國防部 (DOD) 周二 (6 日) 取消原先由微軟 (MSFT-US) 獨攬 10 年 100 億美元的聯合企業國防基礎建設 (JEDI) 雲端專案，並宣布一項包含亞馬遜 (AMZN-US) 在內的新多供應商合約，亞馬遜股價大受激勵，上漲 4.69% 至歷史新高。

DOD 周二宣布擱置該合約後表示，亞馬遜和微軟是唯二能夠滿足要求的公司，但若其他雲端服務商符合政府的標準也歡迎提案，DOD 將在未來三個月內與其他業者聯繫。

消息傳出激勵亞馬遜股價上漲 4.69% 至每股 3675.74 美元，創下歷史新高，市值達到 1.85 兆美元，而微軟盤中一度走跌，終場收在平盤。

3. Nvidia 刷新 52 週高點紀錄 券商：電玩晶片供不應求

KeyBanc 資本市場分析師給予 Nvidia 正面評價，令該股在美國連假後首個交易日就創下紀錄高點。Nvidia (NVDA-US) 週二上漲 8.46 美元或 1.03%，收 827.94 美元，刷新 52 週高點。週三盤前上漲 0.69%。

KeyBanc 分析師 John Vinh 週二重申其「加碼」評級，並將目標價自 775 美元調升至 950 美元。華爾街大多看好 Nvidia 股票，追蹤 Nvidia 的分析師 83% 評級為「買入」、12% 的分析師評級為「續抱」，平均目標價為 740.40 美元

在全球晶片短缺及顯卡需求激增的情況下，Nvidia 今年迄今股價已飆升 58%，遠勝大盤，費半指數同期僅上升 18%。

4. 滴滴在中國遭勒令下架市值暴跌 140 億美元

中國叫車 app「滴滴出行」遭到中國網路安全審查和勒令下架，在紐約上市不久的滴滴 (DIDI-US) 股價周二 (6 日) 暴跌近 20%，跌破發行價，市值蒸發 140 億美元。消息拖累其他中概股走低，普普文化 (CPOP) 大跌逾 30%，Boss 直聘母公司看準 (BZ-US) 跌 17%。

滴滴在紐約收盤下挫 19.58% 至每股 12.49 美元，跌破 14 美元 ADS 發行價，市值蒸發 140 億美元，目前為 598.83 億美元。

除了滴滴，北京當局周一也對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS 直聘」 三家網路平台實施審查。

5. 拜登政府：針對 OPEC 協議問題 已和阿聯、沙國官員商談

白宮新聞秘書 Jen Psaki 表示，拜登政府官員對正在進行的 OPEC 談判感到「鼓舞」，並與沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 的官員進行了交談，希望能夠達成協議，以阻止原油價格上漲。

Psaki 指出，美國並不是 OPEC 談判的任何一方，但是在周末期間以及本周，已經與沙烏地阿拉伯、阿聯和其他相關合作夥伴的官員，進行了多次高層對話。

國際原油價格近日波動，主因是沙國與阿聯的爭議檯面化，造成增產談判陷入僵局，增加了兩國放棄配額約束，並增加供應的可能性。也或許可能因先前協議，而使增產行動無法展開。