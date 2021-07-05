【英皇金融】匯市分析

關注焦點：

周二：澳洲議息 (12：30)

美國 6 月服務業 / 綜合 PMI (21：45)

周四：FOMC 會議紀錄 (02：00)

周五：中國 PPI / CPI (09：30)

今日重要經濟資料：

15：45 意大利 6 月 Markit/IHS 服務業 PMI‧ 預測 56.0‧ 前值 53.1

15：45 意大利 6 月 Markit/HIS 綜合 PMI‧ 前值 55.7

15：50 法國 6 月 Markit 服務業 PMI‧ 預測 57.4‧ 前值 57.4

15：50 法國 6 月 Markit 綜合 PMI‧ 預測 57.1‧ 前值 57.1

15：55 德國 6 月 Markit 服務業 PMI 終值 ‧ 預測 58.1‧ 前值 58.1

15：55 德國 6 月 Markit 綜合 PMI 終值 ‧ 預測 60.4‧ 前值 60.4

16：00 歐元區 6 月 Markit 服務業 PMI 終值 ‧ 預測 58.0‧ 前值 58.0

16：00 歐元區 6 月 Markit 綜合 PMI 終值 ‧ 預測 59.2‧ 前值 59.2

16：30 英國 6 月 Markit/CIPS 服務業 PMI 終值 ‧ 預測 61.7‧ 前值 61.7

16：30 英國 6 月 Markit/CIPS 綜合 PMI 終值 ‧ 預測 61.7‧ 前值 61.7

16：30 歐元區 7 月投資者信心指數 ‧ 預測正 30.0‧ 前值正 28.1

本周要聞：

周四 / 美國一周續請失業金人數為 346.9 萬

美國一周初請失業金人數四周均值為 39.3 萬

美國一周初請失業金人數為 36.4 萬

XAU 倫敦黃金 - 就業數據大致符合預期，美元掉頭回落

倫敦黃金上周五一度衝高，觸及 1794.86 美元，為 6 月 18 日以來的最高水平；因美元走軟，且在強勁的美國就業報告卻顯示失業率小幅上升後，投資者權衡了美國聯邦儲備理事會 (FED) 收緊政策的前景。數據顯示，美國 6 月份的非農就業崗位增加了 85 萬個，增幅高於預期，不過失業率從上個月的 5.8% 上升到了 5.9%。報告公布後，指標美國公債收益率和美元下跌，提振金價，因收益率走低降低了持有黃金的機會成本。

倫敦黃金方面，金價仍然延續著上周以來的窄幅橫盤走勢，向上大致受限於在近期受制於 100 天平均線 1790 美元，至於向下關鍵 1750 美元，上周二已曾下探此區而力保不失，但 RSI 及隨機指數正處超買區域，相應周五的試高則未有明確上破 100 天線，之後已見回吐部分漲幅，故本周出現回跌的機會料會稍高一些，下延目標看至 1740 及 100 周平均線 1721 美元，進一步指向 1700 美元關口。反之，若本周明確上破區間頂部 1790 美元，才可望金價得以重新走穩，預計較大阻力看至 1800 美元關口以至 200 天平均線 1830 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

6 月 21 日–1,049.56 噸

6 月 22 日–1,049.56 噸

6 月 23 日–1,046.65 噸

6 月 24 日–1,042.87 噸

6 月 25 日–1,042.87 噸

6 月 28 日–1,045.78 噸

6 月 29 日–1,045.78 噸

6 月 30 日–1,045.78 噸

7 月 1 日–1,043.16 噸

7 月 2 日–1,042.58 噸

7 月 2 日上午定盤價：1783.50

7 月 2 日下午定盤價：1786.15

倫敦黃金 7 月 5 日 – 7 月 9 日預測波幅：

阻力位： 1794 – 1809 – 1825 – 1848

支持位： 1779 – 1763 – 1733 – 1710

倫敦黃金 7 月 5 日

預測早段波幅：1776 – 1789

阻力位：1798 – 1808 – 1828

支持位：1763 – 1752 – 1741

XAG 倫敦白銀 - 銀價險守 250MA，短線料續呈盤整

倫敦白銀亦同樣在近日處於窄幅整理走勢中，目前正下試著位於 25.76 的 250 天平均線，暫見銀價至今仍可險守於此區之上，但圖表見 RSI 隨機指數剛有著技術背馳的初步跡象，或見銀價跌破此支撐的風險加劇，下延跌幅料會看至 25.00 以至參考 3 月低位 23.75 美元。而上望阻力看至 100 天平均線 26.51 及 25 天平均線 26.91 美元，較大阻力回看 27.25。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

6 月 21 日–17,594.72 噸

6 月 22 日–17,551.46 噸

6 月 23 日–17,493.78 噸

6 月 24 日–17,450.53 噸

6 月 25 日–17,395.73 噸

6 月 28 日–17,395.73 噸

6 月 29 日–17,453.41 噸

6 月 30 日–17,361.13 噸

7 月 1 日–17,361.13 噸

7 月 2 日–17,353.61 噸

倫敦白銀 7 月 5 日 – 7 月 9 日預測波幅：

阻力位： 26.95 – 27.30 – 27.80 – 28.35

支持位： 26.20 – 25.90 – 25.20 – 24.75

倫敦白銀 7 月 5 日

預測早段波幅：26.35 – 26.75

阻力位：26.95 – 27.25 – 27.60

支持位：26.15 – 26.00 – 25.75

EUR 歐元 - 歐元受阻 1.20 關口，沽壓猶存

美聯儲官員上周的講話表現出考慮撤回刺激的傾向，這繼續推動美元上試。聯儲理事沃勒表示，他對經濟的看法非常樂觀，明年升息並非不可能，並稱在考慮升息之前，希望逐步縮減購債規模。達拉斯聯儲總裁柯普朗稱，希望美聯儲年底前開始減少對經濟的支持，這在一定程度上是為了降低以後突然收緊政策的可能性。此外，投資者還對 Delta 變種病毒擴散感到擔憂，變種病毒對全球重新開放構成威脅，已促使澳洲、英國和歐洲部分國家重新實施或計劃重新實施封鎖，導致這些國家的貨幣陷入困境，而美元和日圓則受避險買盤所支撐。去到周五壓軸登場的美國 6 月就業報告，數據顯示非農就業崗位增加 85.0 萬個，好於預估的 70.0 萬個；失業率報 5.9%，預估為 5.7%；平均時薪較前月增長 0.3%，稍微低於 0.4% 的預估值，整體數據大致跟市場預期相若，美元出現一些回吐盤。

歐元兌美元上周雖然稍緩弱勢，但向上明顯見匯價受壓於 1.20 關口下方，而附近亦見 100 天平均線位於 1.2030 水平，此外，圖表亦見 RSI 及隨機指數正處超買區域，並有著初步回落跡象，故若歐元兌美元仍然居於 1.20 關口下方，料短線仍有下試壓力，當前較大支撐指向 1.1840 及 3 月底險守著的 1.17 關口，下一級看至 1.15 關口。至於向上較大阻力回看 1.2150 以至本月初高位 1.2254。

本週要聞：

歐元區 6 月消費者信心指數初值升至負 3.3

預估波幅：

阻力 1.2000/30 – 1.2150 – 1.2250*

支持 1.1840 – 1.1700 – 1.1500

JPY 日圓 - 日圓續見受制 111 關口

美元兌日圓走勢，圖表見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，而近幾個交易見匯價受制 111 的阻力水準，若短線仍未能作出突磻，可望美元兌日圓將呈回吐壓力。較近支持先看 10 天平均線 110.50 及 109.10；支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算， 50% 及 61.8% 的調整幅度分別為 106.75 及 105.75。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21 水平。

預估波幅：

阻力 111.00 –112.21

支持 110.50 –109.10 – 107.46 – 106.75

GBP 英鎊 - 受央行總裁鴿派言詞打壓，英鎊延續探低

英鎊兌美元本周承壓，受英國央行總裁貝利鴿派言論所打擊，他稱不要對可能被證明是暫時性的通脹上升作出過度反應。在整體走勢方面，相應美元的連日走高，英鎊則告連日探低，至周五更創出兩個月低點至 1.3735 美元。由於高傳染性的 Delta 變種毒株打擊全球經濟增長的樂觀前景，推動避險美元上漲；反觀英國本月早些時候，該變種迫使政府推遲全面重新開放。政府表示將於 7 月 19 日全面重新開放酒吧、餐館、夜總會和其他接待場所。

技術圖表可見，10 天平均線在已跌破了 25 天平均線，同時匯價亦已失守 25 天平均線，故在此之後，英鎊兌美元亦一路拾級下行，目前 25 天線處於 1.4030 水準，估計若匯價繼續居於此區下方，可望英鎊仍有下試壓力。目標先會指向 200 天平均線 1.3640。若以自去年九月起始的的累計升幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.3645，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.3455 及 1.3270 水平。較近阻力預估在 1.3940 水準。

預估波幅：

阻力 1.3940 - 1.4030 - 1.4100*

支持 1.3640 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎 - 美元稍呈靠穩，觀望本周數據

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來大致於 0.8920 水準附近築起底部，至本月中更升破 0.91 的區間頂部，而圖表見 RSI 及隨機指數正作上行，預料美元兌瑞郎仍有繼續上試的空間。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，50% 的反彈水準為 0.92，擴展至 61.8% 的幅度則會看至 0.9265。較大阻力預估在 0.9320 以及 0.9500 水準。至於下方支持料為 0.90 關口，下一級預估在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9200 - 0.9265 – 0.9320 – 0.9500

支持 0.9000 – 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳元跌勢稍緩，關注本周政策會議

澳元兌美元上周五一度跌至 0.7445，觸及 12 月 21 日以來最低，因為高傳染性的 Delta 變種病毒的傳播在挑戰對國內和全球經濟復甦的信心。約有一半的澳洲民眾受到居家令的影響，悉尼防疫封鎖到 7 月 9 日。不過，在美國就業數掏公佈後，澳元已重新回升 0.75 水準上方。澳洲央行下周二將召開政策會議，官員們已表示將就三年期收益率目標以及定於 9 月結束的更廣泛的量化寬鬆計劃做決定。央行總裁洛威會後將舉行記者會，打破最近的程序。如果澳洲央行保持鴿派傾向，並且不採取措施結束非常規貨幣政策，估計這將令澳元繼續承壓。

技術圖表所見，雖然周五澳元兌美元稍微跌破 250 天平均線，但之後已見扳回至此區之上，而此前在 6 月中旬澳元亦曾下探此指標，其後險守後回升，目前 250 天平均線位於 0.7495；配合 RSI 及隨機指數正自超賣區域有初步回升的跡象，或可望澳元兌美元短期有重新走穩的傾向。以五月至今的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度為 0.7635，擴展至 50% 及 61.8% 幅度則分別看至 0.7685 及 0.7730 水平。至於向下較大支持料為 0.7450 及 0.7380，進一步參考 200 周平均線 0.7240 水準。

預估波幅：

阻力 0.7495 - 0.7635 - 0.7685 – 0.7730

支持 0.7450 - 0.7380 – 0.7240

NZD 紐元 - 紐元初步呈觸頂回落，短線見下滑風險

紐元兌美元方面，圖表可見，此前由五月初開始，紐元曾三度下探位於 0.7120 附近的頸線，並終在 6 月中旬失守引發隨後的挫跌，而如今這次反撲倘若向上受制於此頸線，則有機會形成一記技術後抽，並料會開展新一波跌勢。而圖表亦見 RSI 及隨機指數亦正自超買區域掉頭回落，也示意著紐元的回跌傾向。目標先指向 0.70 關口以至本月低位 0.6923，進一步預估在 0.6850 及 0.6720 水平。而向上較大阻力料為 50 天平均線 0.7175 以至 5 月高位 0.7316。

預估波幅：

阻力 0.7175 - 0.7316

支持 0.7000 - 0.6923 – 0.6850 – 0.6720

CAD 加元 - 疫情風險再起，商品貨幣承壓

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，過去兩周已開始脫離此區，當前將留意 100 天平均線，上周初未能明確突破，如今有機會再上探目前位於 1.2395 的 100 天線，若後市終可明確突破，則可望美元有維持走高的動力。以去年 11 月的下跌幅度計算， 38.2% 的反彈幅度在 1.2530，擴展至 50% 及 61.8% 的反彈幅度將分別看至 1.27 及 1.2860 水平。至於較近支持料為 1.2250 及 25 天平均線 1.2150，下方支撐將繼續留意 1.20 關口。

預估波幅：

阻力 1.2530 - 1.2700 – 1.2860

支持 1.2340 - 1.2150 – 1.2000

CL 紐約期油 - 油價持穩，在 OPEC + 恢復產量磋商後持觀望態度

油價周五持穩，此前 OPEC + 油長恢復了關於提高石油產量的談判，一天前因阿聯酋反對未能達成協議，今年年底之前增加石油產量的計劃可能被推遲。消息人士稱，石油輸出國組織及其盟友組成的 OPEC + 再次舉行會議，此前阿聯酋反對削減減產力度的提議，稱希望提高其產量配額。如果 OPEC + 國家各行其是，以他們認為合適的方式增加供應，油價的長期漲勢可能會被破壞。美國原油期貨下跌 0.07 美元，收報每桶 75.16 美元，周四上漲 2.4%，收於 2018 年 10 月以來的最高水平。

技術圖表所見，技術目標將可看至 76 美元。而較大目標料為 2018 年 10 月高位 76.90 美元以至 78 水平。然而，圖表見 rsi 及隨機指數正自超買區域回跌，短期或見油價稍呈回落，支持位預估在 10 天平均線 73.85，下一級看至 25 天平均線 71.80 美元以至 70 美元關口。

預估波幅：

阻力 76.00 – 76.90 – 78.00

支持 73.85 – 71.80 – 70.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)