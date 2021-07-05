Q3車市解封 誰是黑馬股？

面對後疫情時代，歐美各國因疫苗施打率超過五成，民眾已陸續規劃解封後的行程，但多半僅能在國內遊玩，外出遠遊規劃將提高購車意願，估計下半年報復性購車需求出籠，上半年新車產能受制於車用晶片缺貨，第二季台積電已將部份產能轉往車用晶片，車用晶片缺貨荒得到緩解，預計下半年沉寂已久的歐美中三大汽車市場將復甦，相關個股布局值得留意。

台半攜手聯電搶攻車用，產能滿載

全球各大車廠衝刺電動車，加上各國政府祭出消費者購車補助等政策，拜登基建在電動車方面，每輛稅收補貼金額上限從 7500 美元大幅提高到 12500 美元，稅收補貼在電動車滲透率達到五成後才出現逐漸退場，若計劃順利通過，美國電動車補貼金額將成為全球前 3 大，帶動未來幾年美國電動車高速成長。

中國是全球最大電動車市場，這一次歐洲、美國與中國三大市場放量之下，電動車供應鏈業績動能強勁，今年功率半導體呈現供不應求，Q1 已啟動漲價，Q3 有望再調漲價格，朋程為全球車用二極體整流器最大供應商，近期股價表現強勁，創下 2011 年以來新高來到 163 元，強茂 (2481-TW) 訂單能見度已到年底，近年來提升車用及工業佔比，股價打出 20 年大底，二極體龍頭台半 (5425-TW) 淡出 PC 轉型車用及工控有成，車用市場主要是 40V 最大宗，其次為 60V、80V，2019 年聯電參與台半私募，雙方合作開發車用 MOSFET，今年將開始貢獻，上半年目前出貨低電壓產品，下半年高電壓產品將陸續出貨，二極體現況火熱，台半有聯電 8 吋產能支援，成長動能十足，後市看好。

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