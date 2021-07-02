理想汽車6月交車數創新高 年增逾3倍

周五 (2 日) 理想 (LI-US) 公布 6 月份電動車交車數量達 7713 輛，創下單月交車數量新高，年增 321%，月增 78%。第二季理想交車數量達 17575 輛，年增 166%，季增 40%。上半年合計交車數量達 30154 輛。

理想 CEO 李想稱，第三季有信心在中國市場「中大型 SUV 車型」和「30 萬以上自主豪華品牌車型」的銷售量天花板再向上提升到一個全新的高度，並爭取拿下全球市場所有插電式車型銷售量第一的位置。

目前理想唯一的工廠位於常州，年產能達 10 萬輛，在擴建後，預計到 2022 年產能成長一倍至年產 20 萬輛。

今年 2 月底理想宣布 2025 戰略，內容明確指出希望在 2025 年將實現 160 萬輛銷售量目標，佔中國電動車 20% 的比重，成為中國第一的智慧電動車企業。

市場認為 2025 年將實現 160 萬輛銷售量目標是有困難度，因為根據理想官方數據顯示過去 17 個月總計交車數量有 5 萬多，意味著加上今年數據，理想接下來每年交車數是至少要達 29 萬輛。

今年上半年理想交車數量約 3 萬，下半年就算銷售成長一倍達 6 萬輛，全年銷售量也只有 9 萬輛，與 29 萬輛的標準仍有不少差距，這將加重未來幾年的交車數量。

另一方面，就算擴廠順利，產能滿載，2022 年產能最多也只有 20 萬輛，因此理想必定要再擴廠，或是另建新廠。

有消息指稱理想將接手現代位於北京順義年產能達 30 萬輛的工廠，並已經為此廠發出招聘廠廠長的訊息。

