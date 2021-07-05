日本雅虎砸1785億日圓 取得日本國內「Yahoo!」商標權

日本 Z Holdings(4689-JP) 旗下的日本雅虎 (Yahoo Japan) 於 5 日宣布，該公司已從美國 Verizon Media 旗下的 Oath Holdings 取得「Yahoo!」、「Yahoo! JAPAN」這兩款商標在日本國內的商標權等。這回日本雅虎以 1785 億日圓的代價簽下全新授權合約，未來在日本國內可自由使用相關商標及技術而不用再多付權利金。

在以往的授權條款中規定，日本雅虎若有使用「Yahoo!」及「Yahoo! JAPAN」這兩個品牌商標、就必須向 Oath Holdings 支付一定金額的權利金。

自從 Verizon(VZ-US) 在 2017 年併購了美國雅虎以來，「Yahoo!」這個品牌就由 Verizon Media 的子公司 Oath Holdings 所持有。Verizon Media 預定在 2021 年的下半年賣給 Apollo，在該項交易等成功完成的前提下、Oath 也與日本雅虎簽下全新合約，雙方並同意結束原本的授權合約。未來日本雅虎使用到「Yahoo!」品牌時，也不再需要向 Oath 支付權利金。

日本雅虎在全新合約當中，除了取得「Yahoo!」及「Yahoo! JAPAN」這兩個商標在日本國內的永久授權，還將獲得其他的支援協助；母公司的 Z Holdings 也可以在集團內部及日本國內使用相關品牌及技術。依照 Z Holdings 的說法，這回包含商標取得等合約在內，在費用方面預定將支付 1785 億日圓。

未來日本雅虎在日本國內使用「Yahoo!」、「Yahoo! JAPAN」商標及相關技術時，將不用再支付權利金，母公司的 Z Holdings 也可在集團內部自由的運用這些商標及技術。

日本雅虎雖然終結與 Oath 之間的授權合約，不過在業務及技術層面等方面、也應該會持續與 Verizon Media 之間的合作關係。