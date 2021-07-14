【摩根市場洞察】復甦火熱讓升息預期加速 價值股是否還引領美股

閱讀本文您將會了解： 美國價值型股票在下半年是否可繼續維持反彈力道？ 在疫苗廣泛施打後，美國民眾的消費行為有哪些改變？ 美國科技股有否出現積極的佈局信號？

【事件】

美國經濟超越市場預期的表現，已經讓聯準會釋放出提早退場的訊號，在投資人關切聯準會下一步動向的同時，今年以來擔綱美股上攻主角的價值型股票，是否會因此面臨反彈後的修正，還是繼續扮演帶領美股上漲的旗手？

【解析】

相較於台灣人現在依舊面臨足不出戶的第三級疫情管制，以及對疫苗的殷切期盼，與之相反的，美國人現在反而已經因為廣泛施打疫苗，所以開始積極地走向戶外。根據美國運輸部門的統計，在經過一年的低檔後，美國州際高速公路的路上行駛里程已回到 2019 年疫情前的水準，另根據 Open table 的統計，在今年一月底過後，美國民眾餐廳預定的數據也逐步提升，可見過去這段期間疫苗的廣泛施打，已讓美國民眾的經濟活動從過去宅在家的「金屬密集型」（科技商機與醫療）需求，轉向到「石油密集型」（旅遊與外出用餐）的需求。

美國人的公路行駛里程及餐廳預訂等數據已見明顯回升

美國州際高速公路上行駛里程 (上) 及部份城市餐廳預訂數據 (下)



資料來源 : US Department of Transportation, OpenTable.com, 摩根證券, 資料日期：2021/4/16。

金融市場向來都是提前反應，所以在經過是半年的反彈後，投資人現在最關切的，就是這種週期性股票的反彈在下半年是否還能持續。我們認為，即使聯準會有了提早退場的規劃，但美國經濟復甦的動能並沒有因此趨緩，更重要的是，歐洲即將接棒美國步入復甦，所以包括美國在內的週期性股票未來仍有龐大的投資潛力，換言之，美國的價值型股票在下半年來是有表現機會。

此外，在看好美國價值股的同時，我們認為第三季也是成長型股票的投資時機，根據美銀美林全球經理人調查報告的統計，經理人配置在科技股的部位已來到 2018 年的低點，但美國科技的企業獲利在今年也明顯上調，所以儘管當前市場的主題仍在週期性股票，但對長期投資者而言，現在也是佈局美國科技的絕佳時機。

相關基金

摩根基金 - 美國價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

受惠於美國總統選後民主黨完全執政，以及疫苗施打的正向進展，之前受疫情衝擊最大的美國週期性股票反彈強勁，在未來通膨緩步提升的環境下，美國本土的商業活動也將日益增溫，並有利於金融與工業等週期性股票的投資後市。本基金聚焦基本面優異的美國價值型股票，金融為最大投資產業佔比 29.5%，其次為健康護理的 13.1% 與工業類的 11.6%，可有效掌握美國經濟加速復甦的投資機會。

投資組合分析

資料來源: 摩根資產管理, 基金月報, 2021/4/30

摩根基金 - 美國科技基金 (本基金之配息來源可能為本金)

受到通膨影響，美國科技股在今年上半年一度受到明顯的修正，但受惠於美國與全球經濟的持續復甦，企業獲利持續增加、但估值面卻開始出現優勢的美國科技股，有望在第三季重拾投資吸引力。目前美國科技企業的獲利能力仍遙遙領全球非科技企業的獲利能力，再加上吸引人的估值水準，此時正是長期投資美國科技類股的甜蜜時點。

美國科技股獲利領先全球

MSCI 全球不含美國科技指數與羅素 1000 科技指數最近 12 個月每股盈餘

資料來源：Bloomberg, MSCI, 摩根資產管理整理，資料日期：2021.3.31。

更多相關基金

投資好比耕種，時間就是肥沃的土壤，透過定期定額時時耕耘，即使小額投資，也有摩根全球投資研究團隊助你成就長線豐碩果實。

【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且境外基金不得超過淨資產價值之 20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資高收益債券之基金可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。摩根投信旗下月配息型及季配息型基金（不含摩根亞太高息平衡基金（本基金之配息來源可能為本金）- 季配息型之每年度分配收益）及總代理之月配息型、季配息型（不含摩根環球地產入息基金（本基金之配息來源可能為本金）進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站（https://www.jpmorgan.com/tw/am/）查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金）每月配息金額之決定，主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估，並考量相關稅負後，方決定每月配息金額，惟為維持穩定之配息率，配息金額來源有機會為資本，且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡 (SICAV) 系列基金之股票型基金可發行配息級別，依配息頻率分為 (分派)、(每季派息) 與 (每月派息) 級別。（分派）級別配息類股之基金配息以淨收益（總收益扣除費用及支出）為基礎決定，若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。（每季派息）與（每月派息）級別之基金配息以預估之收益（未扣除費用及支出）為基礎決定，若預估收益不足支付配息，可能由本金支付配息，代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，已反映於每日基金淨資產價值，可能造成實際負擔費用增加。本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不 負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/）收集、儲存及處理個人資料。摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。摩根證券投資信託股份有限公司 109 金管投信新字第 002 號 地址：台北市信義區松智路 1 號 20 樓 電話：02-8726-8686（臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)