台積電2月營收1469億元 月減14.7% 創歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 2 月營收 1469.33 億元，受工作天數較少影響，營收月減 14.7%，年增 37.9%，雖探近 4 個月低點，但創歷年同期新高；前 2 月累計營收 3191.09 億元，年增 36.8%。從財測數字推算，法人估台積電 3 月營收有機會改寫單月歷史次高。

據台積電第一季財測，美元營收中位數約季增 7.5%，以 1 美元兌換新台幣 27.6 元計算，第一季新台幣營收估達 4581-4747 億元，相當於季增 4.5-8.3%，續寫新高，毛利率估 53-55%，營益率 42-44%。

台積電第一季受惠智慧型手機季節性影響較和緩，及高效運算需求持續強勁，另一方面，今年起全面調漲晶圓代工價格，也是推升營收衝高、淡季不淡的主因。

蘋果 (AAPL-US) 9 日於春季發表會上發布多項新品，並秀出效能被外界稱為「怪獸級晶片」的 M1 系列最新晶片 M1 Ultra，透過 UltraFusion 封裝架構，連結 2 顆 M1 Max 裸晶，為 M1 系列最高階晶片，續採台積電 5 奈米製程。

美系外資認為，在 M1 Ultra 後，蘋果下一步就是打造自家處理器艦隊，包括 M2、5G 數據晶片、射頻收發器、圖形處理器，都將由台積電先進製程操刀，並一路延用到 2 奈米製程。

美系外資指出，M2 可望在今年下半年採用 3 奈米製程，並於 2023 年轉換至 N3e 製程，蘋果 2023 年也將採用台積電 65 奈米生產屏下指紋感測器，隨著蘋果擴大自研晶片，加速推展技術開發，台積電挾先進製程優勢，將成最大受惠者。

蘋果為台積電最大客戶，去年貢獻營收高達 4054.02 億元，較前一年成長超過 2 成，占總營收比重也提升 1 個百分點至 26%。在蘋果擴大自研晶片下，今年占台積電的營收比重可望再進一步攀升。