澳洲擬縮減國際入境人數50% 以應對變種病毒蔓延

自從 6 月中旬該國爆發 Delta 變種確診病例以來，已發現 110 例感染 Delta 病毒個案，促使雪梨和達爾文地區實施封鎖，以及四個州進行限制措施。報導指出，為遏止新冠肺炎疫情確診病例數持續增加，澳洲政府計畫將國際入境人數大減 50%。

澳洲總理 Scott Morrison 在接受採訪時表示，雖然減少商業航班抵達人數，有助於減輕飯店隔離系統的壓力，但是僅憑此舉並不能完全防範疫情可能傳入社區。

Morrison 預計，減少國際旅遊人數的做法，將至少會持續到今年年底。同時，州和地方領地領導人也同意了一項舉措，從專注抑制疫情的傳播，轉向專注於降低重症和住院的風險，這將取決於高度疫苗接種率。

在美國和英國等其他發達經濟體重新開放之際，澳洲決議減少國際入境人數意味著正在進一步的隔離狀態。該國的疫苗接種率遲遲未提升，也使得澳洲更容易受到 Delta 變種病毒的侵害。

澳洲醫學協會 (AMA) 副主席 Chris Moy 博士表示，Delta 變種病毒是造成全國疫情再度爆發的主因，澳洲正出現跨省份感染事件。澳洲四個省份合計新增 37 例的社區感染病例。

目前澳洲的確診病例總數達到 30,643 例，死亡病例數達 910 人。統計數據顯示，澳洲境內目前約有 1800 萬人正處在封鎖或防疫相關的限制中，幾乎等於澳洲 70% 的人口。