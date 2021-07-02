蔚來、小鵬6月交車數量同創新高 超出預期

蔚來 (NIO-US) 公布 6 月份電動車交車量達 8083 輛，首度超過 8000 輛大關，創歷史新高，年增 116%，月增 20%。同時，小鵬 (XPEV-US) 也揭露 6 月份電動車交車量達 6565 輛，同樣創下新高，年增 617%，月增 15%。中國兩大造車新勢力的交車數輛年增幅均超出市場預期。

第二季蔚來交車數量達 21896 輛，年增 112%，連續五個季度正增長。上半年蔚來交車數量達 41956 輛，已達到去年全年交車數量的 96%。

小鵬方面，第二季交車數量 17398 輛。截至 6 月底，小鵬上半年交車數量達 30738 輛，是去年同期的 5.6 倍。

不過交車數據亮眼並未為股價帶來利多，周四蔚來美股收盤大跌 4.3%、小鵬則是下滑 1.7%。

(圖片: AFP)

另一方面，花旗上調蔚來目標價，分析師 Jeff Chung 預計該公司在今年剩餘兩個季度仍可保持逐季增長。

該分析師預計，即使汽車業晶片短缺問題沒有明顯舒緩，蔚來汽車下半年也會有強勁的業績。預計公司今年首度向北歐銷售電動汽車將是一個亮點。

花旗將蔚來 2021 年銷售量預估從 90000 上調至 93000 輛，將 2022 年銷售量預期從 155000 輛上調至 160000 輛，將 2022 年目標價從 58.30 美元上調至 72 美元，維持買入評等。

今年以來，蔚來、小鵬、理想 (LI-US) 三家在美股上市的新能源車廠，股價繼續延續 2020 年的大漲模式。

根據數據顯示，近 60 日內，蔚來股價漲幅達 33%；小鵬則是上漲 202%；理想股價漲幅達 37%。

