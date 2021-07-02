〈美股盤前要聞〉市場關注非農就業數據 美股期貨波動

美國今日將公布 6 月失業率、非農就業數字。維珍週五盤前大漲 31.54%。美股期貨週五 (1 日) 波動，道瓊期貨漲 0.04%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.26%。

1. IMF：Fed 最快可能 2022 年底就須升息

國際貨幣基金 (IMF) 周四 (1 日) 表示，美國聯準會可能得在 2022 年底或 2023 年初升息，理由是政府擴大支出，將使通膨維持在高於 2% 長期平均目標的水準。IMF 並上修今年美國經濟成長率預估至 7%。

IMF 學者在第四條款磋商 (Article IV Consultation) 的總結聲明中表示，Fed 可能在 2022 年上半年開始縮減購債。此報告是 IMF 會晤各國議員和官員之後，對各國經濟和金融情勢發展的評估結果。

IMF 說：「在這個政策過渡時期的管理，包括確保貨幣政策繼續強力支持經濟，以及終將縮減購債並結束貨幣寬鬆，都需要在有限的時間內進行靈活的溝通。」

2. 維珍銀河創辦人將參與 7/11 試飛

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 周四 (1 日) 宣布，創辦人布蘭森 (Richard Branson) 將搭上 7 月 11 日的火箭進行太空飛行測試，比同樣鍾情太空事業的貝佐斯 (Jeff Bezos) 的發射計畫早了 9 天，雙方較勁意味濃厚。

布蘭森在聲明中表示：「經過 16 年多的研究、工程和測試，維珍銀河站在新商業太空業的尖端，此產業將開放太空並永遠改變世界，我很榮幸能夠幫助測試未來太空人將進行的旅程，並確保我們能提供獨特客戶體驗。」

維珍銀河周四以每股 43.19 美元收盤，下跌 6.11%，不過消息傳出後，股價盤後暴漲近 27% 至 54.56 美元。週五盤前上漲 31.54%。

3. 嬌生單劑疫苗能抵抗 Delta 病毒 保護力長達 8 個月以上

嬌生 (JNJ-US) 周四 (1 日) 發布聲明表示，該公司單劑新冠肺炎疫苗可以對抗快速傳播的 Delta 變種病毒，並能提供持續性的保護力以防止該病毒大範圍散播。

嬌生表示，疫苗的接種者會產生強中和抗體，能有效對抗 Delta 在內的所有新冠肺炎病毒至少 8 個月。此外，對 Delta 變種病毒的抗體數量 (滴定濃度) 比南非的 Beta 變種病毒還要高。

據美國疾病控制和預防中心 (CDC) 數據，Delta 病毒預計將在未來幾周內成為美國的主要病毒株。與輝瑞和 Moderna 的 mRNA 疫苗相比，嬌生疫苗僅提供較少的保護力，使專家一直在討論是否需要加強注射以長期對抗病毒。

4. 美光樂觀看記憶體吃緊到明年

記憶體大廠美光 (MU-US) 日前公布優於華爾街預期的第三季財報與第四季營收預測，也看好 DRAM 與 NAND 需求強勁，預計供應到明年底都相當吃緊，然而成本上升的擔憂卻揮之不去，連累周四股價下跌逾 5%。

美光周四股價下挫 5.73% 至每股 80.11 美元。Raymond James 分析師 Chris Caso 在一份報告中寫道：「投資人現在關心的問題不是目供需差距有多大，而是需求強勁持續到今、明兩年的可能性有多大。」

Caso 還指出，隨著記憶體需求不斷成長，記憶體容量也不斷增加。他認為，未來美光獲利將大幅成長，推估 2021 年 8 月會計年度的每股盈餘為 5.94 美元、2022 年會計年度的每股獲利為 12.14 美元，高於先前預測的 10.89 美元。

5. 蘋果商店將試辦彈性在家上班 看好疫後網路購物需求仍在

蘋果公司 (APPL-US) 計劃在零售門市人員之間測試混合工作模式，提供在家上班選項，理由是即使疫情過去，消費者仍可能偏好上網購物。

蘋果在 6 月初宣布，非零售員工從 9 月初起一周至少得進辦公室三天，但知情人士透露，針對蘋果商店的員工，蘋果將在今年稍晚試辦「零售彈性」(retail flex) 計畫，門市人員可以選擇某幾周居家辦公，另外幾周到門市上班，在家上班期間處理線上銷售、客服和技術支援。

蘋果直營店測試混合辦公模式，代表這家科技巨人認為疫情期間網購需求激增的現象，進入解封和重啟階段仍將延續。蘋果發言人拒絕評論此報導。