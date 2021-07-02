車用晶片緩解 蔚來下半年交車逐季看增緯創同步受惠

中國電動車廠蔚來 (NIO-US) 6 月電動車交車輛首度突破 8000 輛大關，創下歷史新高，第 2 季也順利達到原訂 2.1-2.2 萬輛交車目標，展望下半年，市場看好，隨著車用晶片短缺問題將逐步緩解，加上蔚來積極進軍北歐市場，交車輛可望逐季成長，屆時控制系統零件主力供應商緯創 (3231-TW) 將同步受惠。

根據蔚來公布的交車數據，6 月共交車約 8083 輛電動車，為單月首度突破 8000 輛，月增 80%、年增 116%，累計第 2 季出貨達 21896 輛，符合原先預期，整體上半年則出貨 41956 輛，已逼近去年全年交車輛。

緯創近年持續看好醫療、電動車等新事業發展布局，2018 年就打入蔚來供應鏈中，供應汽車電子控制系統、相關零組件等產品，同時緯創也是蔚來股東之一，旗下則分別持有蔚隆南京汽車智能、蔚隆昆山各 33.41%、100% 股權。

隨著交車量逐步放大，蔚來首季財報僅虧損人民幣 4.51 億元，較去年同期虧損人民幣 16.9 億元大幅收斂，第 2 季可望進一步改善，而根據緯創首季財報披露，蔚隆南京首季也僅虧 73.1 萬元，緯創依比例認列 24.4 萬元虧損，蔚隆昆山則大賺 3533.1 億元，緯創因 100% 持有，全數認列在業外獲利。

展望下半年，市場認為車用晶片短缺問題，將隨著半導體廠產能逐步開出下緩解，有助整體汽車產業回溫、交車恢復順暢，花旗也上修蔚來今、明兩年電動車交車量，分別達 9.3 萬、16 萬輛，呈現跳躍式增長，屆時緯創身為主力供應鏈之一，也將受惠。