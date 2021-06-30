〈新股IPO〉小鵬香港二度上市 傳定價165港元

周三 (30 日) 小鵬汽車 (9868-HK) 將截止 IPO 申購，外媒報導指出消息人士表示小鵬汽車計劃將香港股票價格定在每股 165 港元，較周二美股收盤價 44.32 美元折價 4.1%，集資約 140 億港元。

小鵬香港 IPO 發售 8500 萬股，最高定價每股 180 港元，而一股 ADS 相當於 2 股普通股。

外媒報導指出，小鵬國際配售部分已取得足額認購。小鵬對外公開發行部分，截至周二 (29 日) 晚上，綜合香港數家券商數據顯示，小鵬暫時有 48.2 億港元的融資認購，若以公開發售部分集資 7.65 億計算，超額認購約 5.66 倍。

當中，富途借出 35.5 億港元，華盛證券借出 5 億港元，輝立證券借出 3.8 億港元，耀才證券亦借出 2.8 億港元。

(圖片: AFP)

小鵬在香港交易每筆 100 股，初定入場費用 18181.4 港元，多退少補，集資最多 153 億港元。小鵬市場預估 7 月 7 日掛牌，聯席保薦人為摩根大通及美林。

去年小鵬汽車於 8 月 27 日在紐約交易所上市，IPO 發行價 15 美元，募集資金 15 億美元，上市第一個交易日就狂飆 42%。截至 6 月 28 日收盤，小鵬股價為 45.31 美元，市值達 364 億美元。

即更近期電動車產業經歷一波大幅回檔，但小鵬美股自去年上市以來，累計漲幅仍然超過 190%。

一旦在港股上市成功，短期內並不追求毛利的小鵬希望將募集到的資金用在自動駕駛、智慧作業系統等創新的研發上。

此外根據中國汽車工業協會最新統計顯示，截至 2021 年 5 月底，中國新能源汽車保有量約 580 萬輛，占全球新能源汽車總數約 50%。1～5 月，中國新能源汽車產銷分別達 96.7 萬輛和 95 萬輛，年增均 2.2 倍，市場滲透率達到 8.7%。

