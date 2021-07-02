小鵬緊接滴滴之後 納入富時指數

周五 (2 日) 富時羅素表示將小鵬汽車(XPEV-US) 納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，從 2021 年 7 月 8 日起生效。

小鵬已經公佈香港 IPO 指導價定在每股 165 港元，一旦 7 月 7 日香港成功掛牌，小鵬將則成為「港交所智慧電動車第一股」。

依照小鵬每股 165 港元定價計算，這次 IPO 小鵬市值達約 2791 億港元。另一方面，小鵬 IPO 募資超過 140 億港元，也是今年以來港股第五大 IPO，從長遠來看，智慧汽車這條賽道正處於高速向上發展。

(圖片: AFP)

小鵬是中國唯一一家自主研發全線式自動駕駛技術且已經商業化的公司，伴隨中國自動駕駛系統滲透率的逐步提升，小鵬備受市場期待。

小鵬公布第二季交車數量達 17398 輛，遠超出公司自估的 15500～16000 輛。而公司之前預估第二季營收可達 34 億～35 億人民幣，在交車數量優於預期後，第二季營收超出預期機會濃。截至 6 月底，小鵬上半年交車數量達 30738 輛，是去年同期的 5.6 倍。

根據 IHS Markit 報告顯示，中國乘用車市場 2 級及以上自動駕駛系統滲透率已從 2018 年的 3% 快速增長至 2020 年的 13%，預計到 2025 年將達到約 34.2%。

此外，除了小鵬納入富時羅素相關指數外，近期富時羅素也稱將中國網路叫車平台龍頭滴滴 (DIDI-US) 納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，同樣從 7 月 8 日起生效。

