美房市火熱 Fed理事華勒支持縮減購債先從MBS下手

美國聯準會 (Fed) 即將開始討論縮減購債之際，已有一些官員主張優先減少購買抵押擔保證券 (MBS)，而 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 成為第一個公開支持此事的理事。他並認為縮減購債可能在年底前展開，且 2022 年可能就會升息。

華勒接受彭博電視訪問時表示，美國房價持續飆漲，優先縮減 MBS 是與市場直接溝通的方式之一。他說：「美國房市火熱，我們應該仔細思考 MBS 購買，如果優先縮減這部分的購買量，應該不致造成太大問題。」目前 Fed 每月購買 800 億美元公債和 400 億美元 MBS。

周三公布的數據顯示，美國 5 月成屋待完成銷售創將近一年來最大增幅，反映低利率和物件增加正在推升需求。

華勒表示，由於美國經濟復甦強勁，縮減購債的時間點可能比一些官員預期的 2020 年底要更早一些，可能年底前就會採取行動，然後不排除在 2022 年升息。

多位區域聯準銀行總裁最近表示支持優先減少購買 MBS，包括達拉斯的卡普蘭 (Robert Kaplan)、堪薩斯市的喬治 (Esther George)，以及聖路易的布拉德 (James Bullard)，而華勒是第一位表態支持的 Fed 理事。

Fed 主席鮑爾已經承諾，若要開始縮減，將事先預警投資人。在 4 月 28 日例行會議後的記者會上，對於縮減購債是否先從 MBS 著手，鮑爾僅表示購債不是為了幫助房市，並未說明立場。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 則曾在周日 (6 月 25 日) 表示，等到真正開始縮減購債，MBS 和公債的減少購買量可以是相同的，意味著 MBS 購買可能會比公債更早結束。

花旗集團全球市場美國首席經濟學家 Andrew Hollenhorst 表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC，Fed 決策核心) 似乎傾向同時縮減 MBS 和公債，他說：「雖然這還有待討論，但我們認為官員比較有可能採納比例相同的減碼。」

(本文不開放合作夥伴轉載)