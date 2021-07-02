〈紐約匯市〉美元在非農就業出爐前站上3個月高點 短線仍看漲

美元對主要貨幣周四 (1 日) 升至三個月高點，延續 6 月以來升勢，周四公布強勁的初領失業救濟金數據後，投資人關注周五將公布的非農就業報告，尋找聯準會 (Fed) 是否會提前縮減購債的線索。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 92.572，盤中一度升至 92.602，是 4 月初以來最高。

DXY 6 月累計上漲約 2.72%，是 2016 年 11 月來最佳單月表現，部分原因是 Fed 在 6 月會議上意外轉向鷹派。根據 6 月會議後公布的利率預測點狀圖，2023 年可能升息兩次。

美元兌日圓盤中觸及 111.64 日圓，為 15 個月新高，尾盤報 111.56 日圓，升值 0.4%。

Tempus 外匯策略師 Juan Perez 說：「美元在 6 月獲得合理的提振，因為疫苗接種帶動全美各地的實體活動。同一時間，世界各地看起來還沒那麼安全，或是準備好前進。」

周四公布的報告顯示，上周首次申請失業救濟金人數降到 36.4 萬人，再度刷新疫情爆發以來新低。

美國勞工部將在周五公布 6 月非農就業報告，經濟學家預測將新增 70 萬人，失業率下降到 5.7%。

TD 證券外匯策略歐洲部門主管 Ned Rumpeltin 說：「我們大致認為，在非農就業出爐前，美元將保持穩定。不過我們懷疑美元進一步升值的力道會有多強，除非 (非農) 數據強化 Fed 最近轉趨鷹派的立場。」

美元周四盤中一度走軟，因另一項由美國製造業供給協會 (ISM) 公布的數據顯示，6 月製造業景氣僅微幅擴張，而且製造業就業是七個月來首見萎縮，反映原物料和勞動力短缺。

美元兌歐元盤中最低曾觸及 1.1837 美元，是 4 月 6 日來最低，尾盤貶 0.1% 至 1.1843 美元。貶幅收斂，主要因為周四的數據顯示，歐元區 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值上修為 63.4，創有資料以來新高。

澳幣走軟，Delta 病毒蔓延導致雪梨、布里斯本、伯斯和達文等大城市一一封鎖。澳幣兌美元貶 0.5% 至 0.7464 美元，稍早一度觸及去年 12 月 21 日來最低。

加密貨幣方面，比特幣下跌逾 5% 至 33,226.36 美元，以太幣 (ETH) 跌 7.28% 至 2,110.53 美元。

截至周五 (2 日) 台灣時間約 6:00 價格：