〈美股盤後〉滴滴上市首日尾盤翻車 標普改寫新高 連五季收紅

週三 (30 日) 今年上半年的最後一個交易日，美國 6 月小非農報喜，能源、工業股領漲，滴滴上市首日開高走低，美股主指疲軟且區間震盪，標普終場微幅收紅，再刷歷史新高。

今年上半年美股成績單表現亮眼，三大指數均取得連續第五季收紅，標普季漲幅達 8.2%，那指季漲幅為 9.5%，道瓊季漲幅為 4.6%。標普取得自 1998 年以來第二佳的上半年表現 (漲 14.5%)。

聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作規模激增，飆升至創紀錄的 9,919 億美元，逼近兆美元大關。

地緣政治消息方面，第 11 屆美台貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議完美落幕，雙方就貿易、投資和未來合作議題達多項共識，台灣行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮會後提到，我方向美呼籲建立供應鏈安全，擴大在疫苗和半導體代工方面的合作。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.82 億例，死亡數突破 394 萬例，美國累計確診超過 3366 萬例，累計死亡數超過 60.4 萬。印度累計確診超過 3036 萬例，巴西累計確診 1851 萬例。

週三 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 210.22 點，或 0.61%，收 34,502.51 點。

標普 500 指數上漲 9.12 點，或 0.21%，收 4,300.92 點。

那斯達克指數下跌 24.4 點，或 0.17%，收 14,504.0 點。

費城半導體指數下跌 3.6 點，或 0.11%，收 3,345.3 點。

標普 11 大板塊中僅 6 大板塊收紅，能源、工業和必需消費品板塊領漲，房地產、非必需消費品和公用事業板塊領跌。(圖片：finviz)

持續更新

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

