分析師：蘋果Mac和iPad未來需求將更加強勁

週二 (29 日) 風投公司 Loup Ventures 分析師 Gene Munster 研究報告指出，根據蘋果 Mac 和 iPad 交貨期延長數據顯示，Mac 和 iPad 未來需求將會更加強勁。

新冠疫情促使宅經濟興起，今年首季蘋果 Mac 和 iPad 銷售表現異常出色，分別年增為 70% 和 79%。

Gene Munster 認為，儘管經濟重啟、防疫居家令取消，蘋果 Mac 和 iPad 產線都能從遠距辦公和教學中搭上順風車。

蘋果 iPad 和 Mac 的需求和交貨時間增加，Gene Munster 看到許多蘋果設備的需求大於供應，部分 iPad 和 Mac 機型以及 10.2 吋 iPad 或 24 吋 iMac 預計供貨日期超過一個月。

今年首季蘋果 Mac 和 iPad 銷售表現異常出色 (圖片：AFP)

Gene Munster 認為，晶片荒持續，需求大於供應的失衡狀況下，為蘋果 Mac 和 iPad 交貨期拉長，加上 Apple Silicon 晶片轉移計劃，將可能促使蘋果平板電腦和個人電腦 (PC) 需求上升延續更長時間。

Gene Munster 預測 Mac 和 iPad 分別在 2022 財年、2023 財年、2024 財年和 2025 財年分別實現 8%、7%、6% 和 4% 的銷售成長，這可能高於華爾街普遍預期。

蘋果 (AAPL-US) 週二上漲 1.15% 至每股 136.33 美元，引領那指、標普刷下歷史新高。