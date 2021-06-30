中國6月製造業PMI小跌至50.9 略優預期

周三 (30 日) 中國統計局公布 6 月製造業 PMI 50.9，預期 50.8，前期 51。非製造業指數 53.5%，比前期下滑 1.7 個百分點。綜合 PMI 產出指數 52.9%，比前期下滑 1.3 百分點。

資料來源: 中國統計局

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中國統計局表示，6 月份部分製造業生產活動受到晶片、煤炭、電力供應緊俏及設備檢修等因素影響，導致生產擴張減緩，而進出口也有所下降。另一方面，在「保供穩價」政策要求下，製造業價格快速上漲趨勢受到壓抑。

從企業規模看，大、中型企業 PMI 分別為 51.7% 和 50.8%，比 5 月分別下滑 0.1 和 0.3 個百分點；小型企業 PMI 為 49.1%，比 5 月回升 0.3 個百分點。

從製造業分類指數看，5 大分類指數中，生產指數和新訂單指數均超出臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨值。

生產指數為 51.9%，比 5 月下滑 0.8 個百分點。

新訂單指為 51.5%，比 5 月上升 0.2 個百分點。

原材料庫存指數為 48.0%，比 5 月回升 0.3 個百分點。

從業人員指數為 49.2%，比 5 月上揚 0.3 個百分點。

供應商配送時間指數為 47.9%，比 5 月回升 0.3 個百分點。



從製造業分類指數看，5 分類指數中，投入品價格指數、銷售價格指數、業務活動預期指數均超出臨界值，新訂單指數及從業人員指數則低於臨值。

新訂單指數為 49.6%，比 5 月下降 2.6 個百分點。

投入品價格指數為 53.4%，比 5 月下滑 4.3 個百分點。

銷售價格指數為 51.4%，比 5 月下跌 1.4 個百分點。

從業人員指數為 48.0%，比 5 月下降 0.9 個百分點。

業務活動預期指數為 60.8% ，比 5 月回落 2.1 個百分點。

中國統計局表示，6 月份部分製造業生產活動受到晶片、煤炭、電力供應緊俏及設備檢修等因素影響，導致生產擴張減緩，而進出口也有所下降。另一方面，在「保供穩價」政策要求下，製造業價格快速上漲趨勢受到壓抑。

