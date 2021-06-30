美元強勢打擊黃金 金價恐寫2013年以來最差6月份成績

金價持續下挫，可能創 2013 年以來最糟糕的 6 月份表現，美元的強勢，可能是促成這一狀況的重要因素。

金價周三 (30 日) 亞市盤中報 1761 美元，本月已下跌約 7.6%，全月表現預計寫 2016 年 11 月以來最慘，當時跌幅逾 8%。以 6 月份表現計算，則可能是 2013 年以來最差，當時跌幅達 11%。

當前市場最大的利空，來自美元走強及美債殖利率走升，美元指數最新報 92.03，周二上漲 0.13%，而 10 年期美債殖利率報 1.488%。

道明證券 (TD Securities) 策略師表示，美元走強和利率上升導致金價繼續走低，在聯準會會議之後，市場缺乏購買黃金的動力。

德國商業銀行 FICC 技術分析研究團隊主管 Karen Jones 認為，目前走勢有利美元，因為疫苗的快速推出，有望阻止美國的疫情爆發，幫助經濟復甦。

美國以外，Delta 變種病毒的快速傳播，則為購買美元避險提供了額外支持。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 指出，Delta 可能減緩全球復甦的擔憂，已在全球資本市場掀起漣漪，特別是外匯市場，其結果就是搶買美元。

一些因素可能會扭轉金價走弱的局勢，包括美國繳出令人失望的經濟數據，因為這會減緩聯準會的逐步緊縮。