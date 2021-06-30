〈貴金屬盤後〉公債殖利率升 美元走強 黃金挫低1% 觸及4月中旬以來低點

週一 (28 日) 交易，黃金期貨價格大幅收低，但已較盤中更大的 1.7% 跌幅收斂。

由於公債殖利率上升和美元堅挺，令黃金承壓。美元走強會削弱美元計價的黃金對海外買家的吸引力，而公債殖利率上升會增加持有不貲息的黃金之機會成本。

8 月交割的黃金期貨價格大跌 17.10 美元或 1%，收每盎司 1763.60 美元，盤中低點在 1750.10 美元。

以盤中低點計算，黃金本月跌幅超過 8%，創 2013 年以來單月最大跌幅。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 35.3 美分或 1.3%，收每盎司近 25.901 美元，此為交易最活躍的契約。

投資者仍然關注美國經濟復甦的新冠後疫情時期 Fed 的通膨前景。

黃金前景複雜，係因黃金通常受益於通膨上升和利率下降，但 Fed 認為通膨上升是暫時的，而利率上升將只會緩慢發生，且可能在 2022 年晚期之前不會升息。



ActivTrades 高階分析師 Ricardo Evangelista 週二報告指出，「Fed 對通膨的忌諱讓市場似乎越來越不安，越來越多投資者認為 Fed 含糊其辭，一些新興的鷹派立場中又摻雜了某些官員的鴿派看法，最終將轉換成較先前預期提早升息的結果。】

Evangelista 預計，這種情況將支撐美元，並使黃金走勢更加動盪，「因此會對黃金帶來更多的短期損失。」

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