鮑爾聽證會前金價上漲 分析師傾向以跌深反彈看待

由於聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 重申，通貨膨脹可能只是暫時的，幫助黃金在周二 (22 日) 亞洲盤中連續第二天上漲。

至台北時間下午 12:31，現貨黃金上漲 0.3%，至每盎司 1788.45 美元，黃金周一也上漲 1.1%。相較之下，金價上周下跌 6%，寫下自 2020 年 3 月以來最大的單周跌幅。

美元先跌後漲，美元指數周二下午報 91.99，上漲 0.1%。

鮑爾周二將出席眾議院聽證會，根據預先發布的書面證詞，鮑爾認為，通膨有所回升，不過一旦供應失衡得到解決，通膨率將會回到聯準會的目標值 2% 附近。

在聯準會上周發表鷹派立場之後，金價快速下跌，而美元強升。周二投資人仍將等待聽證會上鮑爾如何回應眾議員的提問，包括美國經濟反彈步調，以及 Fed 應該維持寬鬆貨幣政策多久。

Phillip Futures Pte. Ltd. 資深商品經理 Avtar Sandu 表示，貴金屬投資者將密切關注鮑爾的證詞，以尋找有關聯準會何時以及如何開始減少對經濟大規模刺激措施的線索。

他認為，金價除非能反彈站上 1800 美元上方，以說服交易者相信上漲不是「死貓反彈」，不然這波彈升料將遇逆風，漲勢也會趨緩。

新加坡 CMC Markets 分析師 Kelvin Wong 相信，目前黃金的反彈更多地與技術面和美元走強的回調有關，技術指標表明，上周跌幅過度。他預計，黃金可能會反彈，朝向 1800-1852 美元區間的阻力位。