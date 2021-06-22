金價年底前挑戰2000美元 外銀不悲觀

聯準會 (Fed) 貨幣政策由鴿轉鷹，使國際金價重挫，不過分析師認為美國通膨將居高不下有利金價上行，下半年有機會觸及每盎司 2,000 美元。

德國商業銀行 (Commerzbank) 指出，受到全球央行持續增加黃金儲備、黃金消費需求增加，及通膨預期帶動黃金投資性需求復甦等利多，看好金價下半年走勢，並預期今年底前有機會觸及 2,000 美元整數價位。

高盛日前將黃金目標價，由每盎司 2300 美元下修至 2,000 美元。高盛強調，黃金做為避險資產，通常在經濟不確定、地緣政治緊張和高通膨時期表現良好，而目前這些條件通通都有。儘管疫苗開始在全球廣泛施打，預期 2021 年經濟強勁增長，但前景仍充滿不確定，因為變種病毒的風險依舊存在。

市場分析師認為，黃金被視為對抗通膨的對沖工具，美國有可能陷入低增長、高通脹的局面。債券收益率暴跌、黃金和大宗商品拋售，以及經濟周期轉向增長，都表明市場認為 Fed 突然「鷹派」將把經濟推入衰退，但是經濟衰退意味著更高的通貨膨脹，對黃金來說是利多。

此外，隨著貨幣貶值和全球央行大量印鈔，很多投資人買入了加密貨幣，如今加密貨幣遭受多國政府打壓，預期資金會流向黃金，也成為金價另一個支撐。